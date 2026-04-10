Megható vallomás: Botka Endre elárulta, kit tekint a példaképének

Sokan híres sportolókat vagy világsztárokat választanak példaképüknek, a Fradi védője azonban egészen másként gondolkodik. Botka Endre egy kérdezz-felelek során több személyes témát is érintett, és egy ponton láthatóan meghatódott, amikor arról kérdeztük, kire tekint fel igazán. A korábbi magyar válogatott labdarúgó nem egy ismert nevet említett, hanem a nagypapáját, akire már gyerekkora óta példaképként tekint.

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Botka Endre korábban arról is beszélt, hogy nagypapája szintén labdarúgó volt, így már egészen fiatal korában adott volt számára a példa, amit követhetett. A Fradi védője többször kiemelte, hogy rengeteget tanult tőle gyerekként, és ezek az útravalók a mai napig meghatározzák a gondolkodását és a hozzáállását.

A 31 éves futballista arról is beszélt, hogy ha nem labdarúgó lett volna, akkor az autóversenyzésben próbálta volna ki magát, hiszen a családjában ez a sport is fontos szerepet tölt be. A játék során a kedvenc zenekarát is elárulta, a Döndi Duót, amely nem sokkal később reagált is a kijelentésére.

A teljes Botka Endre kérdezz-feleleket itt tudod megnézni: