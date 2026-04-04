Érzik, hogy baj van: A Tisza és az európai vezetés is inkább az embereket terhelnék a multik helyett

Öt uniós pénzügyminiszter jelentette be, hogy bevezetnék a különadót és megadóztatnák az energiacégek extraprofitját. Az Európai Bizottság még nem reagált az általuk megírt levélre. Mint kiderült, a Tisza Pártnak másfajta elképzelései vannak az energiaválság kezelésére.
Az Európai Unió öt pénzügyminisztere – Németország, Olaszország, Spanyolország, Portugália és Ausztria pénzügyminiszterei – az energiacégek extraprofitjának megadóztatását szorgalmazza. Így reagálnak az iráni háború miatt megugró üzemanyagárakra. A tervezett különadóra az Európai Bizottságnak küldött levélben tértek ki, amely pénteken keltezett. Az EU klímaügyi biztosának, Wopke Hoekstrának címezték a levelet, amelyben a 2022-ben bevezetett rendkívüli adóra is emlékeztettek. Ezt a magas energiaárak kezelésére alkalmazták. A levél nem részletezi, milyen mértékű extraprofit-adót javasolnak, illetve mely vállalatokat érintené az intézkedés. Az Európai Bizottság ugyan jelezte, hogy felülvizsgálják a kérést, lépést azonban egyelőre nem tettek.
A válság kezeléséhez Magyarországon már bevezették a védett árat, a reziscsökkentésnek köszönhetően az EU-n belül Magyarországon fizetik a legalacsonyabb rezsiárakat. Orbán Viktor miniszterelnök Robert Fico szlovák miniszterelnökkel együtt követelte az olcsó orosz energiákra kivetett brüsszeli szankciók feloldását.
Mindeközben a Tisza Párt másképp kezelné az energiaválságot, ahogy az a napokban kiszivárgott energiaátállási tervből kiderült. A párt politikusa, Kapitány István hangsúlyozta, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség. Szerinte az árstopra, árrésstopra egyáltalán nincsen szükség.
A kiszivárgott tiszás energiatervből kiderül:
Nem valószínű, hogy Kapitány egyetértene az extraprofit megadóztatásával, amit a pénzügyminiszterek javasoltak. Ráadásul a Tisza Párt az európai vezetéshez hasonlóan vélekedik az olcsó orosz energiáról való leválásról, a védett ár és a rezsicsökkentés eltörléséről. Az Európai Bizottság még nem reagált a pénzügyminiszterek javaslatára, de már a koronavírushoz hasonló állapotokat idéző intézkedésekre készülnek; korlátoznák a repülést és az autózást, otthoni munkavégzésre bátorítanak, továbbá felszólítanák az embereket, hogy a nem életbevágó karbantartásokat halasszák el.
