Orbán Viktor újra felszólította Zelenszkij elnököt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 15:27
A háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő.
Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő.

Újra felszólítom Zelenszkij elnök urat: haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!

- fogalmazott a miniszterelnök, nézd meg videóját is:

