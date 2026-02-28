Orbán Viktor újra felszólította Zelenszkij elnököt

Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő.
Újra felszólítom Zelenszkij elnök urat: haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!
- fogalmazott a miniszterelnök, nézd meg videóját is:
