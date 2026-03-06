Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Rejtélyes repülőgép körözött Baranya, Somogy és Zala felett: sokan vészhelyzet miatt kezdtek aggódni

repülőgép
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 12:10
Airbusutasszállító
Kiderült, mi is történt valójában. Sokan kezdtek aggódni és vészhelyzetre gyanakodni a repülőgépet látva.

Igencsak furcsa látványban lehetett része azoknak, akik a minap Somogy, Baranya vagy épp Zala vármegyében az égre tekintettek: ott ugyanis egy utasszállító repülőgép körözött, minden magyarázat nélkül, ráadásul a jelentések szerint furcsa hangot is lehetett hallani időnként.

Egy Lufthansa Airbus A20 repülőgép okozott fejtörést több vármegyében is
Egy Lufthansa Airbus A20 repülőgép okozott fejtörést több vármegyében is  Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Senki sem tudta mire vélni a Lufthansa Airbus A320-as gép látványát. Többen vészhelyzet miatt kezdtek aggódni, miután látták, hogy a gép nem csupán köröz, de a repülési magasságát is többször megváltoztatta. Hol emelkedett, hol süllyedt. A gépet március 4-én nagyjából hajnali 6 óra és reggel 9 között lehetett látni.

Kiderült a vármegyék felett köröző repülőgép titka

Aki a gépen utazók épségéért aggódott a furcsán viselkedő járatot látva, azt megnyugtathatjuk. A BAMA információi szerint ugyanis semmiféle vészhelyzetről nem volt szó valójában: a gép tervezett műszaki berepülést hajtott végre, mely során minden eszközt tesztelnek. Ez okozta a furcsa hangokat is: a RAT, azaz a Ram Air Turbine, ami egy kis, légcsavarhoz hasonló eszköz, amely vészhelyzetben automatikusan kinyílik, és a menetszél segítségével elektromos és hidraulikus energiát biztosít a legszükségesebb rendszereknek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
