Rejtélyes repülőgép körözött Baranya, Somogy és Zala felett: sokan vészhelyzet miatt kezdtek aggódni

Igencsak furcsa látványban lehetett része azoknak, akik a minap Somogy, Baranya vagy épp Zala vármegyében az égre tekintettek: ott ugyanis egy utasszállító repülőgép körözött, minden magyarázat nélkül, ráadásul a jelentések szerint furcsa hangot is lehetett hallani időnként.

Egy Lufthansa Airbus A20 repülőgép okozott fejtörést több vármegyében is Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Senki sem tudta mire vélni a Lufthansa Airbus A320-as gép látványát. Többen vészhelyzet miatt kezdtek aggódni, miután látták, hogy a gép nem csupán köröz, de a repülési magasságát is többször megváltoztatta. Hol emelkedett, hol süllyedt. A gépet március 4-én nagyjából hajnali 6 óra és reggel 9 között lehetett látni.

Kiderült a vármegyék felett köröző repülőgép titka

Aki a gépen utazók épségéért aggódott a furcsán viselkedő járatot látva, azt megnyugtathatjuk. A BAMA információi szerint ugyanis semmiféle vészhelyzetről nem volt szó valójában: a gép tervezett műszaki berepülést hajtott végre, mely során minden eszközt tesztelnek. Ez okozta a furcsa hangokat is: a RAT, azaz a Ram Air Turbine, ami egy kis, légcsavarhoz hasonló eszköz, amely vészhelyzetben automatikusan kinyílik, és a menetszél segítségével elektromos és hidraulikus energiát biztosít a legszükségesebb rendszereknek.