Nem lesz országos felső méretkorlátozása a harcsának, de dönthetnek másképp a halgazdálkodásra jogosultak - Növekszik az e-napló népszerűsége a horgászok körében

Az idei évben újdonság, hogy már online is kiváltható az állami horgászjegy. Sokan éltek ezzel a lehetőséggel?

Igen, a MOHOSZ számára régóta kitűzött cél a teljes digitalizáció, ami a horgászokmányok értékesítését érinti. Az online történő tagságmegújítás lehetőségének biztosításával ez elérhetővé vált. Mi sem bizonyítja jobban a népszerűségét, hogy a mai napig több mint ötezer horgásztárs választotta ezt a lehetőséget, és még csak két hónap telt el. Várakozásaink szerint ez a szám a jövőben folyamatos emelkedést fog mutatni.

Dienes Erika, a MOHOSZ igazgatója / Fotó: MOHOSZ

Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke év elején azt nyilatkozta, hogy az applikációt már több mint 60 ezren töltötték le, ám a digitális fogási naplót tavaly csak kevesen, mindössze 13 568-an választották, ami az állami horgászjeggyel rendelkezők 2,6 százalékát jelenti. A ­MOHOSZ célja az e-napló elterjesztése, amelyhez a jövőben kedvezményeket kíván társítani. Hogyan próbálják még népszerűbbé tenni?

Az e-napló népszerűsítése a horgászathoz szükséges, otthonról megváltható alapokmányokon keresztül kapcsoltan történik. Ugyanis, ha valaki a horgászokmányok teljes elektronikus megváltását szeretné otthonából elvégezni, ahhoz az e-napló váltása automatikus. Az e-napló egy éve került bevezetésre, ezért az első évben nyilvánvalóan nem is vártunk nagy áttörést, azonban az idei adatok jóval nagyobb bizakodásra adnak okot, hiszen e tekintetben már öt százalék az e-naplót váltók aránya.

2026-ban már az állami horgászjegyet is kiválthatjuk online / Fotó: Bors

Az idén kiváltott 13 619 e-napló már meg is haladta a tavalyi egész éves adatokat, de ami még beszédesebb, hogy 7870 olyan horgász váltott már idén digitális naplót, akik tavaly papíralapúval rendelkeztek, és mindössze 104 horgász állt vissza e-naplóról papíralapúra. Tehát még csak az év elején járunk, de már most körvonalazódik, hogy egyre népszerűbbé fog válni az e-napló. A népszerűsítést egyébként sok esetben maguk a horgászok végzik, hiszen ezzel az elektronizációs újítással kapcsolatban nagyon kevés kritika fogalmazódott meg. Ennek és a kézzel fogható előnyeinek köszönhetően a horgászok bátran ajánlják ezt a lehetőséget egymásnak.