Kétéves fiával kellett sürgősségire rohannia a valóságshow-sztárnak

A Geordie Shore valóságshow-sztárja, Holly Hagan kétéves fiával rohant a sürgősségire, miután a kisfiú szeme aggasztóan bedagadt.

Kórházba került a valóságshow-sztár fia (fotó: Instagram)

Mi történt a valóságshow-sztár fiával?

A kétéves Alpha-Jaxről képeket megosztó, 33 éves anyuka elmondta:

Ha a gyermeked, vagy akár a te szemeddel ezt történik, sürgősen orvoshoz kell fordulnod.

Holly - aki második gyermekével várandós - elmondta, hogy eleinte azt gondolták, fiának kötőhártya-gyulladása van. Mivel más tünetei nem voltak, nem gondolták, hogy komolyabb problémáról lehet szó. Az orvosok azonban később közölték, hogy a gyermek szem körüli cellulitiszben szenved.

A periorbitális cellulitisz a szemhéj és a szem körüli terület fertőzése, amelyet gyakran karcolások, rovarcsípések vagy különböző fertőzések okoznak, de akár kisebb szemsérülés után is kialakulhat. A betegséget általában antibiotikummal kezelik - Alpha-Jax is kezelés alatt áll, és jelenleg lábadozik.

A szeme ma sokkal jobban van, de meg akartam osztani, mert bár nem gondoltam, hogy bármi komoly lenne, kezeletlés nélkül az lehet.

A híres anyuka tavaly veszítette el húgát, Darcit. Ezután karácsonykor tudta meg férjével, Jacob Blyth-tal, hogy ismét gyermeket várnak. Jacob és Holly korábban elmondták, hogy kislányra vágynak, Holly pedig bevallotta, hogy már kezd lányos hangulatba kerülni. (OK!)