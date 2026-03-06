Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Leonóra, Inez névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kétéves fiával kellett sürgősségire rohannia a valóságshow-sztárnak

valóságshow
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 12:00
valóságshow sztársürgősségi
A terhes sztáranyuka fia most kezelés alatt áll. A valóságshow-sztár a tünetekről figyelmeztette az embereket.
Bors
A szerző cikkei

A Geordie Shore valóságshow-sztárja, Holly Hagan kétéves fiával rohant a sürgősségire, miután a kisfiú szeme aggasztóan bedagadt.

Kórházba került a valóságshow-sztár fia
Kórházba került a valóságshow-sztár fia (fotó: Instagram)

Mi történt a valóságshow-sztár fiával?

A kétéves Alpha-Jaxről képeket megosztó, 33 éves anyuka elmondta:

Ha a gyermeked, vagy akár a te szemeddel ezt történik, sürgősen orvoshoz kell fordulnod.

Holly - aki második gyermekével várandós - elmondta, hogy eleinte azt gondolták, fiának kötőhártya-gyulladása van. Mivel más tünetei nem voltak, nem gondolták, hogy komolyabb problémáról lehet szó. Az orvosok azonban később közölték, hogy a gyermek szem körüli cellulitiszben szenved.

A periorbitális cellulitisz a szemhéj és a szem körüli terület fertőzése, amelyet gyakran karcolások, rovarcsípések vagy különböző fertőzések okoznak, de akár kisebb szemsérülés után is kialakulhat. A betegséget általában antibiotikummal kezelik - Alpha-Jax is kezelés alatt áll, és jelenleg lábadozik.

A szeme ma sokkal jobban van, de meg akartam osztani, mert bár nem gondoltam, hogy bármi komoly lenne, kezeletlés nélkül az lehet.

A híres anyuka tavaly veszítette el húgát, Darcit. Ezután karácsonykor tudta meg férjével, Jacob Blyth-tal, hogy ismét gyermeket várnak.  Jacob és Holly korábban elmondták, hogy kislányra vágynak, Holly pedig bevallotta, hogy már kezd lányos hangulatba kerülni. (OK!)

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu