Kétéves fiával kellett sürgősségire rohannia a valóságshow-sztárnak

A Geordie Shore valóságshow-sztárja, Holly Hagan kétéves fiával rohant a sürgősségire, miután a kisfiú szeme aggasztóan bedagadt.
A kétéves Alpha-Jaxről képeket megosztó, 33 éves anyuka elmondta:
Ha a gyermeked, vagy akár a te szemeddel ezt történik, sürgősen orvoshoz kell fordulnod.
Holly - aki második gyermekével várandós - elmondta, hogy eleinte azt gondolták, fiának kötőhártya-gyulladása van. Mivel más tünetei nem voltak, nem gondolták, hogy komolyabb problémáról lehet szó. Az orvosok azonban később közölték, hogy a gyermek szem körüli cellulitiszben szenved.
A periorbitális cellulitisz a szemhéj és a szem körüli terület fertőzése, amelyet gyakran karcolások, rovarcsípések vagy különböző fertőzések okoznak, de akár kisebb szemsérülés után is kialakulhat. A betegséget általában antibiotikummal kezelik - Alpha-Jax is kezelés alatt áll, és jelenleg lábadozik.
A szeme ma sokkal jobban van, de meg akartam osztani, mert bár nem gondoltam, hogy bármi komoly lenne, kezeletlés nélkül az lehet.
A híres anyuka tavaly veszítette el húgát, Darcit. Ezután karácsonykor tudta meg férjével, Jacob Blyth-tal, hogy ismét gyermeket várnak. Jacob és Holly korábban elmondták, hogy kislányra vágynak, Holly pedig bevallotta, hogy már kezd lányos hangulatba kerülni. (OK!)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.