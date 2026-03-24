A Tisza-adó és az orosz olajról való leválás megfizethetetlenné tenné az autós közlekedést

A Tisza-adó autósokra vonatkozó része olyan következményekkel járna, amely csaknem ellehetetlenítené a mindennapi közlekedést és a járművek fenntartását. Ugyanis jelentősen drágulna minden autóvak kapcsolatos szolgáltatás, szerviz és javítás, egy olajcsere vagy egy műszaki vizsga akár százezer forinttal is többe kerülhetne. Sőt, nemcsak az előbb felsoroltakhoz lehetne drágábban hozzáférni, hanem a tankolás is sokkal többe kerülne, mivel a Tisza párt tervei között az olcsó orosz kőolajról való leválás is szerepel.

A Tisza-adó és az orosz kőolajról való leválás megfizethetetlenné tenné az autós közlekedést

A nyilvánosságra került megszorítócsomag alapján, amely a Tisza párt terveit tartalmazza, Magyar Péterék súlyos adóemelésekre készülnek, amely az autósokat is súlyosan érintené. Ugyanis pontosan látszik például abból, hogy az autótulajdonosoknak milyen plusz terhekkel kellene számolniuk.

A baloldali megszorítócsomag értelmében személyautó-vásárláskor 32 százalékos áfát kellene fizetni, ami nemcsak a luxusmodelleket, hanem már az 1600 köbcenti feletti, tehát az átlagos alsó-középkategóriás családi autókat is érintené. A megemelt áfa miatt az autózáshoz kapcsolódó szolgáltatások, javítások és szervizek ára is jelentősen nőne, így a mindennapi kiadások is megugranának: egy egyszerű olajcsere vagy műszaki vizsga akár százezer forinttal is drágább lehetne.

A tervezet szerint az autófenntartás költségeit tovább növelné az az új vagyonadó, amely 1600 köbcenti feletti járművekre 6,5 százalékos terhet róna. Ez a dízelautók és a családi kocsik döntő többségét érintené, vagyis egyszerűen a hétköznapi közlekedés megadóztatását tartalmazza a nyilvánosságra került megszorítócsomag.

Ráadásul Magyar Péterék tervei közé tartozik az is, hogy leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról és olajról. Ezen, súlyos következményekkel járó terveit az is megerősíti, hogy az Európai Parlamentben a Tisza párt képviselői megszavazták az orosz energiaimport kivezetését. Emellett Magyar Péter az egyik fórumán úgy fogalmazott, hogy "megszüntetjük az orosz energiafüggőséget".