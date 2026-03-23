Tisza-adó: duplájára nőtt a családi adókedvezmény, a Tisza ezt is elvenné

A Tisza-adó alapján a párt nem csupán a nyugdíjasok megsarcolását helyezi kilátásba, de a családtámogatásokat is elvenné. Erre ráerősítenek a Tisza Párt szakértői által tett nyilatkozatok is.

A Tisza-adó ezt is visszacsinálná: családbarát politikát folytat a kormány

Januárban lépett életbe a családi adókedvezmény megduplázása. Ez újabb mérföldköve volt a gyermekek után járó kedvezmények rendszerének, amely már másfél évtizede működik. Az Orbán-kormány vállalásának megfelelően megcsinálta a családjóléti program összegeinek kétszeresére emelését.

A kormány egyik alapelve, hogy a társadalom a családokon és az édesanyákon nyugszik. Számtalan olyan intézkedés látott napvilágot, amely a családokat és az édesanyákat segíti. Ilyen például az édesanyák szja-mentessége, a bölcsődeépítési program, valamint az otthonteremtés. Ez utóbbira 5300 milliárd forintot fordított a kormány az elmúlt 10 évben.

Magyar Péter és a Tisza Párt szakértői rendszeresen bírálják a kormány ezen intézkedéseit. A 2010 előtti baloldali politika jól mutatja, hogy milyen logika mentén működik most a Tisza. Egyértelművé tették, hogy teljesen átalakítanák a családpolitikát.

A párt szakértője, Simonovits András például "túl bőkezűnek" nevezte a mostani nyugdíjrendszert. Kármán András, a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője pedig arra utalt, hogy csökkentenék a multikat és bankokat sújtó különadókat, hogy az emberektől többet vonjanak el