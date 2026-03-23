Orbán Viktor azonnal lépett a lehallgatási botrány kapcsán

"Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen. Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki" - üzente videós bejegyzésében Orbán Viktor. Mint arról korábban beszámoltunk, titokzatos e-mailt kapott a Mandiner egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól. A kapott hangfelvétel szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a történetben.

"Két dologról beszélünk. az első, hogy van egy gyanú vagy bizonyíték arra, hogy lehallgatták a magyar külügyminisztert. A másik dolog, hogy azt is tudjuk, hogy nagyjából kik vettek ebben részt" - hangzik el a videóban.