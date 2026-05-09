Bereczki Zoltán felháborodott Ábel Anita beszólásán: kikérte magának a rajongói korára tett megjegyzést

Pető Brúnó és Bereczki Zoltán Sexy BB című dala tegnap este jelent meg, és a rajongók egyenesen megőrülnek érte. Sőt, nemcsak a Bruno X Spacc duó fiatal rapperének közönsége énekli folyamatosan az igencsak szókimondó slágert, hanem a Kerek egész ikonikus énekesének hallgatói is. A meglepő kollaborációról a két zenész most Ábel Anitával beszélgetett, aki finoman oda is szúrt Bereczki Zolinak, amikor Brúnó a közös munka indulásáról mesélt.

Bereczki Zoltán kora ellenére még mindig rengeteg fiatal lány szívét megdobogtatja (Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin)

Úgy tűnik, Bereczki Zoltán válása után a munkába temetkezik, ugyanis nemcsak gőzerővel készül a jövő év eleji 50. születésnapi koncertjére, hanem még új dalokon is dolgozik. Épp tegnap este jelent meg a Pető Brúnóval közös dala, a Sexy BB, ami egy a Zoli stílusától elég távol álló, cseppet sem romantikus, csajozós szám lett. Ennek kapcsán Ábel Anitának beszéltek arról, hogy hol kezdődött a közös munka.

Talán még a saját fellépésemet se raktam ki storyba, hogy mikor lesz, de a Zolié kikerült, hogy gyerekek ott biztos megtaláltok engem. És egyébként pont Álmossal voltam, vagyis Young Fly-al, mert ők is felléptek, és az első sorból tekintettük meg Zolit. De nem volt egyszerű, mert olyan 100 lány közé kellett beverekedni magunkat, de sikerült, mert határozottabbak voltunk

– mesélte Brúnó arról a tavalyi fesztiválos koncertélményről, ami után eldöntötte, hogy szeretne a Rómeó és Júlia sztárjával együtt dolgozni.

Bereczki Zoltán koncertjein is sok a fiatal, bár Pető Brúnó fellépéseivel nem versenyezhet (Fotó: Instagram)

Ábel Anita megsértette Bereczki Zoltánt?

A történetből a színésznőnek azonban egy apró részlet keltette fel igazán a figyelmét, amire gyorsan lecsapott, és kissé beszólt Zolinak, aki ezt kikérte magának.

„Milyen aranyos, hogy az ötvenes korosztályt lányoknak hívja” – szúrta közbe, utalva arra, hogy a Bereczki rajongók leginkább vele egyidősek.

Azért, mert hogy nem az ötvenes korosztály nézett engem

– háborodott fel nevetve az énekes, és úgy tűnik, nagyon is igaza van, ugyanis az új daltól, és a két előadótól sem csak a vele egykorúak ájuldoznak. Sőt, a fiatalok annyira odavannak érte, hogy lehet érdemes lenne még egy stílusváltáson is elgondolkoznia.