CPAC 2026, Szijjártó Péter: az ukránok európai uniós tagsága nem a békét, hanem a háború eszkalációját jelentené

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfohoz hasonlóan CPAC - infot tartott a CPAC Hungary rendezvényen.

„Ukrajna európai uniós tagsága nem a békét, hanem a háborút hozná el Európa egész Európa számára. Ugyanis józan ésszel senki nem gondolhatja azt, hogy egy háborúban álló országot, hogyha felvesznek az Európai Unióba, akkor maga az ország bejön, a háborút meg kívül hagyja. Ez nem így lenne. Ukrajna európai uniós tagsága azt jelentené, hogy az egész európai kontinenst elárasztaná a háború lángja, ráadásul az Európai Unió tagországainak döntő többsége NATO tagország is, és ha az EU fölvenne egy háborúban álló országot, az azt jelentené, hogy a NATO is gyorsan összeütközésbe kerülne Oroszországgal, az pedig a harmadik világháborút jelentené. Tehát ma az ukránok európai uniós tagsága nem a békét, hanem a háború eszkalációját jelentené, ezért egy békemegállapodásban semmi keresnivalója nincsen Ukrajna európai uniós tagságának”

- mondta kérdésre válaszolva Szijjártó Péter.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott:

Csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy ebből viszont következik az a kérdés is, hogy akkor a mi politikai ellenfeleink, Tisza és a DK miért támogatja lelkesen Ukrajna uniós tagságát. Egyiküknél szavazás alapján lett a program része, másikuknál mindig is a program része volt, hiszen valóban ezzel a háború az Európai Unió részévé válna. És szerintem nagyon egyszerű választ lehet erre adni, mert semmilyen magyar nemzeti érdek nem szól emellett, de minden ezzel szemben áll.

„Minden racionális, nemzeti alapú megfontolás szemben áll az ukrán EU tagsággal. Azért, mert miután ezek Brüsszelből támogatott erők, ezért ha akarnának se tudnának nemet mondani Brüsszelnek. A helyzet az, hogy ma ezért a Tisza Párt, ami egy olyan pártcsaládnak a tagja, ez az Európai Néppárt, ahol Manfred Weber azt mondja, hogy az első számú kritérium, aminek minden frakciótagnak meg kell, hogy feleljen, az az, hogy Ukrajnát támogatja. Ebben a helyzetben ők nem tudnak mást tenni, mint a magyar érdeket figyelmen kívül hagyni, és ez még jó néhány esetben lenne így. A magyar érdeket figyelmen kívül hagyni és megszavazni Ukrajna európai uniós tagságát. Ennek gátja az Orbán-kormány, ennek gátja ma Európában a magyar jobboldal, és ezért is fűződik ilyen hatalmas érdek ahhoz, hogy Magyarországnak ne nemzeti kormánya legyen, ez a Brüsszel-Kijev összefogásnak az alapja.”