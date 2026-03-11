Szentkirályi Alexandra: Elfogadhatatlan a kormányfő családját ért fenyegetés

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán írta meg: elfogadhatatlannak tartja, hogy az ukrán titkosszolgálat volt altábornagya Orbán Viktor öt gyermekét és hat unokáját is megfenyegette amiatt, hogy a miniszterelnök a magyar emberek érdekeit védi Ukrajna követeléseivel szemben.
A politikus azt írta, Grigory Omelcsenko egy interjúban arról beszélt, hogy az Ukrajna ellenségeinek likvidálására létrehozott alakulat mindent tud Orbán Viktorról és családjáról, és ha a miniszterelnök nem változtat álláspontján, lecsaphat rá. Hozzátette, hogy a volt altábornagy Magyar Péter győzelmében reménykedik. Szentkirályi Alexandra bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy
miközben Volodimir Zelenszkij a Tiszával és Brüsszellel összejátszva a Barátság kőolajvezeték blokkolásával veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, egykori titkosszolgálati embere nyíltan fenyegeti a magyar miniszterelnököt és családját.
A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy hiába a zsarolás és a fenyegetés, a nemzeti kormány továbbra is nemet mond Kijev követeléseire.
Hozzátette,
kimaradnak a háborúból, nem küldik a magyarok pénzét Ukrajnába, és nem mondanak le az olcsó energiáról.
Szentkirályi Alexandra végül úgy fogalmazott: nekünk Magyarország az első, Orbán Viktor és a Fidesz pedig a biztos választás - írja a Magyar Nemzet.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy, a Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje azt mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnökről:
Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább.
A politikus ezek után hozzátette,
gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.
