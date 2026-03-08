Szentkirályi Alexandra: Petíciót indított a női DPK! Közösen állunk ki az ukrán háború ellen!

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke a debreceni Háborúellenes Gyűlésen adott interjút a Borsnak, amiben kifejtette az ukrán háború elleni kiállás fontosságát. Petíciót indított a női DPK. A céljuk, hogy közösen álljanak ki az ukrán háború ellen. Szentkirályi Alexandra szerint az áprilisi választás a háború és béke kérdése is.
Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke a debreceni Háborúellenes Gyűlésen kifejtette, hogy a nők azért különösen érzékenyek a békére, mert számukra a fiaik elvesztése talán még nagyobb fájdalom.
Ennek a választásnak mégiscsak az is lesz a tétje, hogy egy stabil kormány marad-e Magyarországon, ahol a magyar érdekeket képviseljük, vagy jön egy olyan kormány, ami odaadná a pénzünket Ukrajnának. Azt is kockáztatva ezzel, hogy belesodródjunk a háborúba. Ezt szerintem mi, nők pontosan tudjuk - sajnos a történelem során -, hogy milyen fájdalmas veszteségekkel jár.
- nyilatkozta a Borsnak Szentkirályi Alexandra. Hozzátette:
Sőt, nem kell visszafelé tekinteni a történelemben, a magyar határtól néhány tíz kilométerre is nagyon fájdalmas történetek vannak, ahol magyar édesanyák temetik el a fiaikat. Na ez az, amit mi nem szeretnénk itt Magyarországon megélni
- zárta ukrán háborúval kapcsolatos gondolatait Szentkirályi Alexandra.
