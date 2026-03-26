CPAC Nemzetközi Csúcstalálkozó Dallasban: Teljes mértékben támogatják Orbán Viktor újraválasztását

"CPAC Nemzetközi Csúcstalálkozó Dallasban: Teljes mértékben támogatjuk a békepárti Orbán Viktor újraválasztását!" - írta a közösségi oldalán egy videó kíséretében Szánthó Miklós.
A CPAC Nemzetközi Csúcstalálkozója hivatalos nyilatkozatban állt ki Orbán Viktor miniszterelnök mellett, hangsúlyozva, hogy a magyar kormányfő politikája követendő példa a jobboldal számára az egész világon - ezt a legnagyobb amerikai konzervatív szervezet vezetője, Matt Schlapp jelentette be az amerikai Dallasban. Az egyhangúan elfogadott dokumentum szerint a közelgő magyarországi választások sorsdöntőek az egész transzatlanti szövetség számára, ezért az amerikai CPAC teljes mértékben és fenntartások nélkül támogatja Orbán Viktor újraválasztását. A szervezet úgy véli, a magyar miniszterelnök és Donald Trump szövetsége az alapja annak a nemzetközi patrióta összefogásnak, amely képes megállítani a liberális globalizmust, és békét, valamint biztonságot teremteni a nyugati civilizációban
- tette hozzá.
A CPAC szerint a „Tegyük újra naggyá a Nyugatot” (Make the West Great Again) mozgalom alapköve az "Isten, haza, család" hármasegysége, amely gátat szab a woke ideológiának és a globális progresszivizmusnak. A dokumentum kiemeli: a #CPACHungary - melyet múlt szombaton rendeztek meg Budapesten - a józan ész és a keresztény szabadság fellegvárává vált Európában
- emelte ki.
