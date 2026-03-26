CPAC Nemzetközi Csúcstalálkozó Dallasban: Teljes mértékben támogatják Orbán Viktor újraválasztását

A CPAC Nemzetközi Csúcstalálkozója hivatalos nyilatkozatban állt ki Orbán Viktor miniszterelnök mellett, hangsúlyozva, hogy a magyar kormányfő politikája követendő példa a jobboldal számára az egész világon - ezt a legnagyobb amerikai konzervatív szervezet vezetője, Matt Schlapp jelentette be az amerikai Dallasban. Az egyhangúan elfogadott dokumentum szerint a közelgő magyarországi választások sorsdöntőek az egész transzatlanti szövetség számára, ezért az amerikai CPAC teljes mértékben és fenntartások nélkül támogatja Orbán Viktor újraválasztását. A szervezet úgy véli, a magyar miniszterelnök és Donald Trump szövetsége az alapja annak a nemzetközi patrióta összefogásnak, amely képes megállítani a liberális globalizmust, és békét, valamint biztonságot teremteni a nyugati civilizációban