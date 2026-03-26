BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Emánuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

CPAC Nemzetközi Csúcstalálkozó Dallasban: Teljes mértékben támogatják Orbán Viktor újraválasztását

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 11:36
Bors
A szerző cikkei

 "CPAC Nemzetközi Csúcstalálkozó Dallasban: Teljes mértékben támogatjuk a békepárti Orbán Viktor újraválasztását!" - írta a közösségi oldalán egy videó kíséretében Szánthó Miklós.

CPAC Hungary 2026 nyitó sajtótájékoztatója 2026.03.20
Nagy bejelentést tett Szánthó Miklós / Fotó: Markovics Gábor / Bors

Ezt írta Szánthó Miklós

 A CPAC Nemzetközi Csúcstalálkozója hivatalos nyilatkozatban állt ki Orbán Viktor miniszterelnök mellett, hangsúlyozva, hogy a magyar kormányfő politikája követendő példa a jobboldal számára az egész világon - ezt a legnagyobb amerikai konzervatív szervezet vezetője, Matt Schlapp jelentette be az amerikai Dallasban. Az egyhangúan elfogadott dokumentum szerint a közelgő magyarországi választások sorsdöntőek az egész transzatlanti szövetség számára, ezért az amerikai CPAC teljes mértékben és fenntartások nélkül támogatja Orbán Viktor újraválasztását. A szervezet úgy véli, a magyar miniszterelnök és Donald Trump szövetsége az alapja annak a nemzetközi patrióta összefogásnak, amely képes megállítani a liberális globalizmust, és békét, valamint biztonságot teremteni a nyugati civilizációban

- tette hozzá.

 A CPAC szerint a „Tegyük újra naggyá a Nyugatot” (Make the West Great Again) mozgalom alapköve az "Isten, haza, család" hármasegysége, amely gátat szab a woke ideológiának és a globális progresszivizmusnak. A dokumentum kiemeli: a #CPACHungary - melyet múlt szombaton rendeztek meg Budapesten - a józan ész és a keresztény szabadság fellegvárává vált Európában

- emelte ki.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
