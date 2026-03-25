Schmidt Ádám: maradjon a sport fejlődési pályán április után is

A sport stratégiai ágazat volt az elmúlt tizenhat évben Magyarországon, ez kellett ahhoz, hogy a fiatalokat megnyerjék a sport ügyének - mondta a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára kedden a Sportinfó 2026 Tolna vármegyei fórumon, Pakson. Schmidt Ádám elmondta, az elmúlt négy évben három célt tűztek ki. Elsőként olyan életképes honfitársakat szeretnének nevelni a sport segítségével, akik az élet kihívásaival szembe tudnak nézni, és az akadályokat le tudják küzdeni. A sport a család mellett hatékony nevelőeszköz lehet mindenki számára, a fiatalok olyan értékeket sajátítanak általa, amely biztosan a javukra válik - tette hozzá a rendezvényen, amelynek vendége volt Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság, Tapolczai Gergely, a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének elnöke, Soós Ágnes, a Sportkórház főigazgatója és Eilingsfeld János, az ASE válogatott kosárlabdázója is - írja a Ripost.

Schmidt Ádám a sport fontosságáról beszélt Fotó: Kovacs Peter /

Megjegyezte, a 21. század elején azt látják, hogy a fiatalok jelentős időt, naponta 6-8 órát töltenek a különböző számítógépes eszközök előtt, ezzel szemben kell alternatívát nyújtani a sporttal.

Másodszor a magyar sportban olyan példaképeket szeretnének nevelni, akik valós teljesítménnyel érdemlik ki az elismerést. A harmadik feladat az, hogy térségtől függetlenül biztosítsák az ideális feltételeket ahhoz, hogy ha valakiben megvan a megfelelő képesség, eljusson a legmagasabb szintig, bajnok lehessen belőle - mondta, hangsúlyozva, hogy a sporttámogatásokat ezen elvek mentén alakították ki

- fűzte hozzá.

Azt mondta, a létesítmények terén van még adósság, de az elmúlt 16 évben történt infrastruktúrafejlesztések nélkül rosszabbul állnánk a fiatalokat megnyeréséért folytatott küzdelemben. Olyan infrastruktúrára van szükség országszerte, ahová a szülők szívesen elviszik sportolni gyermekeiket, és bizalommal ott is tudják hagyni - fogalmazott.

Úgy vélte, hogy az elmúlt 16 évben Európában talán a világban is egyedülálló fejlődés történt a hazai sportinfrastruktúra terén.

Felidézte, hogy 2010-ben nagyon sok sportegyesület a megszűnés szélén állt, ehhez képest ma olyan egyesületi támogatás van jelen a magyar sportban, amely igyekszik országosan minden egyesülethez elérni. Ennek érdekében több programot indítottak, köztük a kiemelt vidéki sportegyesületek támogatói programját, amelynek keretében a paksi Atomerőmű SE 222 millió forint támogatáshoz jut. Pályázatok útján a kis és közepes egyesületek is megtalálják számításaikat - közölte.