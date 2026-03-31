Schmidt Ádám: 106,6 milliárd forint sporttámogatás érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 10:02
Az elmúlt tizenhat évben csak és kizárólag sport jogcímén 106,6 milliárd forint támogatás érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe. Jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára a Sportinfó 2026 elnevezésű szakmai fórumon hétfőn Nyíregyházán.

Schmidt Ádám a Sportinfón elmondta: ebből az összegből 47,8 milliárd forintot fordítottak infrastrukturális fejlesztésre, minden egyéb támogatás a sportegyesületek működését volt hivatott támogatni – írja a Ripost.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Sportinfó 2026: Schmidt Ádám előadása Nyíregyházán

Azt gondolom, hogy ez is jól jelzi, hogy mit jelent az, amikor azt mondjuk, hogy a magyar kormányzat számára a sport kiemelt stratégiai ágazat volt az elmúlt tizenhat évben

- fogalmazott a kormánypárti politikus.

Schmidt Ádám előadásában a sportirányítás legfontosabb feladatai között a megfelelő értékek közvetítését, a valódi teljesítményt felmutató sportolók társadalmi példaképpé történő állítását és a sportolási lehetőségek biztosítását nevezte annak érdekében, hogy aki akarja és megvan benne a tehetség, a legmagasabb szintig tudjon eljutni. A létesítményfejlesztés kapcsán kiemelte: olyan létesítményekre van szükség, ahol minden magyar korosztály kulturált körülmények között tud sportolni, az elmúlt tizenhat év fejlesztései pedig bebizonyították, nemcsak európai, hanem világviszonylatban is egyedülálló az, ami ezen a területen Magyarországon megvalósult.

A 2010 előtti állapotokhoz képest, amikor sok egyesület a megszűnés szélén volt, a kormányzat olyan egyesületi támogatási programokat indított, amelyek helyben is érezhetőek, csak a Nyíregyházi Sportcentrumot a kiemelt vidéki sportfejlesztési programban évi 400 millió forinttal támogatták

- hívta fel a figyelmet Schmidt Ádám, hozzátéve, a Hiszek Benned program pedig éppen a kis és közép egyesületek támogatására jött létre.

Elmondta: a 2011-ben elindított látvány-csapatsport támogatási program az Európai Uniótól 2023-ban további hatéves működési engedélyt kapott, ha pedig ez a kormányzat marad a helyén, akkor 2029-ig ez a program működni fog, ami évente 124,9 milliárd forintot jelent a hat látvány-csapatsport szövetség és tagszervezeteik számára.

Schmidt Ádám az edzőképzés fontosságát hangsúlyozva közölte: a sportirányítás nyolc felsőoktatási intézménnyel és az országos sportági szakszövetségekkel együttműködve az edzőhiányt is orvosolni szeretné a közeljövőben. A sportdiplomáciára kitérve elmondta: a Magyarországon az elmúlt időszakban megrendezett nagy nemzetközi sporteseményeknek kettős célja volt; egyrészt a nemzeti sportvilágban jegyezzék a magyar sportdiplomáciát, másrészt élményt szerettek volna biztosítani a magyaroknak.

Nagyon sokan jelentkeztek az atlétikai világbajnokságot követően, hogy atletizálni szeretnének, de ezt elmondhatjuk az úszó vb-kről, elmondhatjuk oly sok nagy nemzetközi sporteseményünkről

- fogalmazott.

A közösségi és a versenysport kapcsolatát említve fontosnak nevezte a tornaterem, tanuszoda és tanterem programot, egyben jelezte, az eddigi fejlesztések folytatódnak. 2026 és 2030 között egy újabb elfogadott koncepció van arra, hogy melyik régióban milyen fejlesztésekre van szükség - tette hozzá.

A Sportoló Nemzet Programnak már 105 ezer tagja van, a célja pedig az, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a sport fontosságára

- mondta Schmidt Ádám.

Megemlítette: a fogyatékos sportolók soha nem látott mértékű támogatást kaptak Magyarországon, az erre fordított majdnem kilencmilliárd milliárd forint jól példázza, hogy a fogyatékos sport is nagyon fontos része az egyetemes magyar sport világának.

Az államtitkár beszéde végén hangsúlyozta: 2010 óta stratégiai ágazat Magyarországon a sport, közel tízszeresére nőtt az erre fordított támogatás mértéke. Schmidt Ádám egyben arra kérte a jelenlévőket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében majd április 12-én, hogy a sport megmaradhasson azon a fejlődési pályán, amelyen elindult az elmúlt tizenhat évben.

A magyar sport soha nem látott kegyelmi állapotban volt az elmúlt 16 évben, és ez akkor tud megmaradni, ha a jelenlegi kormányzat folytathatja a munkáját

- fogalmazott az államtitkár.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
