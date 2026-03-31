Schmidt Ádám: 106,6 milliárd forint sporttámogatás érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe

Schmidt Ádám a Sportinfón elmondta: ebből az összegből 47,8 milliárd forintot fordítottak infrastrukturális fejlesztésre, minden egyéb támogatás a sportegyesületek működését volt hivatott támogatni – írja a Ripost.
Azt gondolom, hogy ez is jól jelzi, hogy mit jelent az, amikor azt mondjuk, hogy a magyar kormányzat számára a sport kiemelt stratégiai ágazat volt az elmúlt tizenhat évben
- fogalmazott a kormánypárti politikus.
Schmidt Ádám előadásában a sportirányítás legfontosabb feladatai között a megfelelő értékek közvetítését, a valódi teljesítményt felmutató sportolók társadalmi példaképpé történő állítását és a sportolási lehetőségek biztosítását nevezte annak érdekében, hogy aki akarja és megvan benne a tehetség, a legmagasabb szintig tudjon eljutni. A létesítményfejlesztés kapcsán kiemelte: olyan létesítményekre van szükség, ahol minden magyar korosztály kulturált körülmények között tud sportolni, az elmúlt tizenhat év fejlesztései pedig bebizonyították, nemcsak európai, hanem világviszonylatban is egyedülálló az, ami ezen a területen Magyarországon megvalósult.
A 2010 előtti állapotokhoz képest, amikor sok egyesület a megszűnés szélén volt, a kormányzat olyan egyesületi támogatási programokat indított, amelyek helyben is érezhetőek, csak a Nyíregyházi Sportcentrumot a kiemelt vidéki sportfejlesztési programban évi 400 millió forinttal támogatták
- hívta fel a figyelmet Schmidt Ádám, hozzátéve, a Hiszek Benned program pedig éppen a kis és közép egyesületek támogatására jött létre.
Elmondta: a 2011-ben elindított látvány-csapatsport támogatási program az Európai Uniótól 2023-ban további hatéves működési engedélyt kapott, ha pedig ez a kormányzat marad a helyén, akkor 2029-ig ez a program működni fog, ami évente 124,9 milliárd forintot jelent a hat látvány-csapatsport szövetség és tagszervezeteik számára.
Schmidt Ádám az edzőképzés fontosságát hangsúlyozva közölte: a sportirányítás nyolc felsőoktatási intézménnyel és az országos sportági szakszövetségekkel együttműködve az edzőhiányt is orvosolni szeretné a közeljövőben. A sportdiplomáciára kitérve elmondta: a Magyarországon az elmúlt időszakban megrendezett nagy nemzetközi sporteseményeknek kettős célja volt; egyrészt a nemzeti sportvilágban jegyezzék a magyar sportdiplomáciát, másrészt élményt szerettek volna biztosítani a magyaroknak.
Nagyon sokan jelentkeztek az atlétikai világbajnokságot követően, hogy atletizálni szeretnének, de ezt elmondhatjuk az úszó vb-kről, elmondhatjuk oly sok nagy nemzetközi sporteseményünkről
- fogalmazott.
A közösségi és a versenysport kapcsolatát említve fontosnak nevezte a tornaterem, tanuszoda és tanterem programot, egyben jelezte, az eddigi fejlesztések folytatódnak. 2026 és 2030 között egy újabb elfogadott koncepció van arra, hogy melyik régióban milyen fejlesztésekre van szükség - tette hozzá.
A Sportoló Nemzet Programnak már 105 ezer tagja van, a célja pedig az, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a sport fontosságára
- mondta Schmidt Ádám.
Megemlítette: a fogyatékos sportolók soha nem látott mértékű támogatást kaptak Magyarországon, az erre fordított majdnem kilencmilliárd milliárd forint jól példázza, hogy a fogyatékos sport is nagyon fontos része az egyetemes magyar sport világának.
Az államtitkár beszéde végén hangsúlyozta: 2010 óta stratégiai ágazat Magyarországon a sport, közel tízszeresére nőtt az erre fordított támogatás mértéke. Schmidt Ádám egyben arra kérte a jelenlévőket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében majd április 12-én, hogy a sport megmaradhasson azon a fejlődési pályán, amelyen elindult az elmúlt tizenhat évben.
A magyar sport soha nem látott kegyelmi állapotban volt az elmúlt 16 évben, és ez akkor tud megmaradni, ha a jelenlegi kormányzat folytathatja a munkáját
- fogalmazott az államtitkár.
