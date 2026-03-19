Orbán Viktor megkapta a kezdőlöketet a brüsszeli csatához - Videó

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor szerdán Dunaújvárosba látogatott, ahol elképesztően sok ember volt kíváncsi a beszédére, hatalmas tömeg gyűlt össze. A kormányfő még szerda este a köszönetnyilvánítás mellett elárulta, hogy ezzel meg is kapta a kezdőlöketet a mai brüsszeli csatához.
Köszönöm a Dunaújvárosiaknak, hogy megadták a kezdőlöketet a holnapi brüsszeli csatához.
Hideg fej, oroszlánszív. Ezzel indulok neki a holnapnak.
– írta szerda este Orbán Viktor a közösségi oldalán, egy videót is megosztott:
