A moszkvai közlés szerint Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin megvitatták az Irán és a közel-keleti régió egésze körül hirtelen kiéleződött helyzetet, egyebek között a világ energiaipari piacára gyakorolt lehetséges következmények szempontjából.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő Fotó: AFP / AFP

Orbán Viktor telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal

Az Ukrajnával kapcsolatos véleménycsere során Vlagyimir Putyin kiemelte a magyar vezetés elvi álláspontját a konfliktus politikai-diplomáciai rendezésének támogatásában, valamint az egészében véve a kiegyensúlyozott és szuverén politika követésének szándékát a nemzetközi ügyekben.

Szóba kerültek azok a kérdések is, amelyek azokat a magyar állampolgárokat érintik, akiket besoroztak az ukrán fegyveres erőkbe, és akik orosz fogságba estek.

A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken folytatják a kapcsolattartást.