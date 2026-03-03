Orbán Viktor telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal

A moszkvai közlés szerint Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin megvitatták az Irán és a közel-keleti régió egésze körül hirtelen kiéleződött helyzetet, egyebek között a világ energiaipari piacára gyakorolt lehetséges következmények szempontjából.
Az Ukrajnával kapcsolatos véleménycsere során Vlagyimir Putyin kiemelte a magyar vezetés elvi álláspontját a konfliktus politikai-diplomáciai rendezésének támogatásában, valamint az egészében véve a kiegyensúlyozott és szuverén politika követésének szándékát a nemzetközi ügyekben.
Szóba kerültek azok a kérdések is, amelyek azokat a magyar állampolgárokat érintik, akiket besoroztak az ukrán fegyveres erőkbe, és akik orosz fogságba estek.
A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken folytatják a kapcsolattartást.
