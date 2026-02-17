Kényszersorozás: nap mint nap erőszakkal viszik el a férfiakat Ukrajnában

Nap mint nap erőszakkal viszik el a férfiakat, Ukrajna különböző városaiban. Az elmúlt időszakban számos felvétel és beszámoló látott napvilágot az ukrajnai mozgósítással, kényszersorozással kapcsolatban, amelyek élénk társadalmi vitát váltottak ki. Több videó terjed a közösségi médiában, amelyek konfliktusokat mutatnak be a területi toborzó és szociális támogatási központok (TCK) munkatársai és civilek között.

Számos kényszersorozással kapcsolatos videó terjed a közösségi médiában.

Fotó: Instagram/nehyevuy_kr

Többen próbálnak segíteni a mozgósítások során

Az egyik ilyen eset a Krivij Roh városában történt. A felvételen hallható, ahogy a szemtanúk sorozásra történő behívásra jogosító okiratok bemutatását kérik, de válaszul a feltehetőleg TCK-hoz tartozó személy kézilámpával próbálja megzavarni a felvételt. Ilyenkor a kommunikáció minimális.

A piros ruhás hős: egy idős férfi mentett meg egy fiatalt a kényszersorozástól

Egy másik, sokat emlegetett incidens a Dnyipro városában zajlott, ahol egy idős bácsi mentett meg egy fiatalt a kényszersorozástól. A kommentelők közül többen hősként emlegetik a közbelépőt, ugyanakkor az eset részletei itt sem tejleskörűen tisztázottak.