Kényszersorozás: nap mint nap erőszakkal viszik el a férfiakat Ukrajnában

ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 09:09
orosz-ukrán háborúkényszersorozás
Számos megrázó videó terjed az ukrajnai mozgósítások kapcsán. Döbbenetes felvételek...

Nap mint nap erőszakkal viszik el a férfiakat, Ukrajna különböző városaiban. Az elmúlt időszakban számos felvétel és beszámoló látott napvilágot az ukrajnai mozgósítással, kényszersorozással kapcsolatban, amelyek élénk társadalmi vitát váltottak ki. Több videó terjed a közösségi médiában, amelyek konfliktusokat mutatnak be a területi toborzó és szociális támogatási központok (TCK) munkatársai és civilek között.

Megoldás várható a kényszersorozásra.
Számos kényszersorozással kapcsolatos videó terjed a közösségi médiában. 
Fotó: Instagram/nehyevuy_kr

Többen próbálnak segíteni a mozgósítások során 

 Az egyik ilyen eset a Krivij Roh városában történt. A felvételen hallható, ahogy a szemtanúk sorozásra történő behívásra jogosító okiratok bemutatását kérik, de válaszul a feltehetőleg TCK-hoz tartozó személy kézilámpával próbálja megzavarni a felvételt. Ilyenkor a kommunikáció minimális.

@oknovkr 📍 5 Зарічний , вечірня запаковочка #кривой #кривойрог #кривойрог #україна #новости ♬ оригинальный звук - Окно в КР

A piros ruhás hős: egy idős férfi mentett meg egy fiatalt a kényszersorozástól 

Egy másik, sokat emlegetett incidens a Dnyipro városában zajlott, ahol egy idős bácsi mentett meg egy fiatalt a kényszersorozástól.  A kommentelők közül többen hősként emlegetik a közbelépőt, ugyanakkor az eset részletei itt sem tejleskörűen tisztázottak. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
