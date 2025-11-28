Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a budapesti békecsúcsról tárgyalt

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Kremlben folytatott tárgyalásokon megvitatta Ukrajna körül kialakult helyzetet, valamint a két ország közötti kapcsolatokat. Az orosz elnök arról számolt be, hogy az Oroszország és az Egyesült Államok közötti csúcstalálkozó megtartását Budapesten Donald Trump, az USA elnöke javasolta.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezet fognak egymással a Kremlben, Moszkvában, 2025. november 28-án (Fotó: AFP)

Köszönöm, hogy ilyen pozitívan fogadták a javaslatot egy esetleges találkozóra köztem és az Egyesült Államok elnökével éppen az Önök országában

– mondta Putyin, aki hozzátette, örömmel venné, ha a találkozót valóban Budapesten lehetne megtartani, amennyiben a felek megállapodnak erről. Orbán Viktor a maga részéről kijelentette, hogy kész platformot biztosítani a tárgyalásokhoz: „Reméljük, hogy a nemrég bejelentett békekezdeményezések végül ehhez a békéhez vezetnek.”

Moszkva jól ismeri Magyarország kiegyensúlyozott álláspontját az ukrajnai kérdésben. Orbán Viktor pedig kijelentette, hogy Magyarország kész helyszínt biztosítani a konfliktus rendezéséről szóló megbeszélésekhez.

Az orosz elnök hangsúlyozta azt is, hogy Moszkva és Budapest kapcsolatai pragmatikus alapokon nyugszanak, a két ország az energetika terén együttműködik, miközben több kérdés és probléma is napirenden van, amelyek megvitatást igényelnek - írja a Magyar Nemzet.

Nagyon örömmel állapítom meg, hogy a mai nap minden bonyolultsága ellenére kapcsolataink megmaradnak és tovább fejlődnek

– tette hozzá.

Az orosz média beszámolója szerint Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy Magyarország nagyra értékeli az orosz energiaellátás stabilitását, és érdekelt a párbeszéd folytatásában ebben a kérdésben:

Ez már a 14. alkalom, hogy találkozom önökkel. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi történelmi pillanatot tekintve valóban sokat tettünk népeink közötti együttműködés fejlesztése érdekében. És őszintén remélem, hogy még sokkal többet fogunk tenni.

A találkozón jelen volt Szergej Lavrov külügyminiszter, Jurij Usakov, az elnök tanácsadója, valamint Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov korábban jelezte, hogy a vezetők nem tartanak sajtótájékoztatót.