Orbán Viktor: "Áprilisban sorsot választunk magunknak"

Orbán Viktor a közelgő választások kapcsán üzent közösségi oldalán. "Áprilisban a jövőnkről döntünk. Nem engedjük, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon! Április 12-én a Fidesz a biztos választás" - írta videós bejegyzése mellé.

A videóban a miniszterelnök kiemelte: nem egyszerűen kormányt, hanem sorsot választunk magunknak!

Brüsszel, a tiszások és Ukrajna összejátszik a magyar emberek ellen. Ezért nem szabad engednünk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon. Hiába követelőznek az ukránok, nem fogjuk tönretenni Magyarországot a kedvükért!

- húzta alá.