"Nem lehet könnyű ott hátul tiszásnak lenni" – Orbán Viktor ismét zseniális üzenetet küldött

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 18:34
Hódmezővásárhelyen is végeláthatatlan tömeg gyűlt össze, hogy köszöntse a miniszterelnököt. Orbán Viktor a gyűlés szélén álló tiszásoknak is üzent.

"Ők vannak százan, mi pedig háromezren" – köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnök a hódmezővásárhelyi gyűlésen hátul tolongó tiszásokat. Az országjárás ezen állomásán is rengetegen jelentek meg, a miniszterelnök pedig a teljes magyarsághoz szólt – írja a Ripost.

 

"Nem irigylem a szegény tiszásokat ott hátul" – a tiszásoknak is üzent Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök a színpadról jól látta azt a tömeget. Kiemelte, hogy „mi vagyunk vagy háromezren, ők körülbelül százan, ez az arány a választásokra is jó lesz” - mondta. 

A kormányfő ezután köszönetet mondott azért, hogy az elmúlt 36 évben Hódmezővásárhely mindig nemzeti képviselőt küldött a parlamentbe. 

A miniszterelnök beszédében a nemzeti kormány kitartásáról és a többség erejéről beszélt. A tiszásoknak üzente; mindenhol mi vagyunk többen. Hozzátette, hogy "minden nap megyünk, és megyünk".

A mi kampányunk célja, hogy mindenhova eljussunk, és megkössük a háborúellenes szövetségünket

– fogalmazott a miniszterelnök. 

Orbán Viktor Országjárás Hódmezővásárhely 2026.03.22.

Orbán Viktor úgy látja, hogy az ellenfél ócsárol, mindent és mindenkit lenéz, az élő fába is beleköt, ráadásul egyfolytában a kormányról beszél. Mindeközben a kormány Magyarországról és a magyarokról beszél, mert ők az ő sorsukat tartja fontosnak. A tér szélén kiabáló tiszásoknak pedig azt üzente:

Ne engedjétek, hogy a gyűlölet megkeményítse a szíveteket!

Kiemelte, hogy a kormány mindig is a magyarokat képviselte és fogja is képviselni, még akkor is, ha közülük néhányan nem rájuk adják a szavazatukat. 

Azt is elmondta: Brüsszel, Kijev és a Tisza összejátszanak a magyar emberek ellen, 

Nem szabad hagynunk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon

- emelte ki.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
