"Nem lehet könnyű ott hátul tiszásnak lenni" – Orbán Viktor ismét zseniális üzenetet küldött

"Ők vannak százan, mi pedig háromezren" – köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnök a hódmezővásárhelyi gyűlésen hátul tolongó tiszásokat. Az országjárás ezen állomásán is rengetegen jelentek meg, a miniszterelnök pedig a teljes magyarsághoz szólt – írja a Ripost.

"Nem irigylem a szegény tiszásokat ott hátul" – a tiszásoknak is üzent Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök a színpadról jól látta azt a tömeget. Kiemelte, hogy „mi vagyunk vagy háromezren, ők körülbelül százan, ez az arány a választásokra is jó lesz” - mondta.

A kormányfő ezután köszönetet mondott azért, hogy az elmúlt 36 évben Hódmezővásárhely mindig nemzeti képviselőt küldött a parlamentbe.

A miniszterelnök beszédében a nemzeti kormány kitartásáról és a többség erejéről beszélt. A tiszásoknak üzente; mindenhol mi vagyunk többen. Hozzátette, hogy "minden nap megyünk, és megyünk".

A mi kampányunk célja, hogy mindenhova eljussunk, és megkössük a háborúellenes szövetségünket

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor Országjárás Hódmezővásárhely 2026.03.22.

Orbán Viktor úgy látja, hogy az ellenfél ócsárol, mindent és mindenkit lenéz, az élő fába is beleköt, ráadásul egyfolytában a kormányról beszél. Mindeközben a kormány Magyarországról és a magyarokról beszél, mert ők az ő sorsukat tartja fontosnak. A tér szélén kiabáló tiszásoknak pedig azt üzente:

Ne engedjétek, hogy a gyűlölet megkeményítse a szíveteket!

Kiemelte, hogy a kormány mindig is a magyarokat képviselte és fogja is képviselni, még akkor is, ha közülük néhányan nem rájuk adják a szavazatukat.

Azt is elmondta: Brüsszel, Kijev és a Tisza összejátszanak a magyar emberek ellen,

Nem szabad hagynunk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon

- emelte ki.