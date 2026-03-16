Orbán Viktor: Teljes szívvel a magyar emberek mellett

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor különleges beszéddel készült a hétfői kaposvári Békemenetre. A helyszínen megjelent, hatalmas tömeg reakciója alapján pedig sokakra hatással voltak az erős, határozott szavai, mondatai – nem csoda, hogy szinte folyamatosan tapsoltak az emberek és a kormányfő nevét skandálták.
Teljes szívvel a magyar emberek mellett
– írta Orbán Viktor az alábbi videóhoz, amiben a beszédéből hallhatunk részleteket.
