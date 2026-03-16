Orbán Viktor a kaposvári Békemeneten: sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár!

Március 15-én, vasárnap Budapesten volt a nagy Békemenet, amin elképesztően sokan voltak, hiszen mindenki tudta, hogy nagy a tét. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor országjárásba kezdett, ellátogatott Kaposvárra, és a kaposvári Békemeneten mondott beszédet az ott egybegyűlt, óriási tömegnek.

Takáts Tamás előadása után Kaposvár polgármestere, Szita Károly üdvözölte az embereket, majd Gelencsér Attila, a Fidesz kaposvári képviselőjelöltje elmondta, hogy miket vállal, ha április 12-én ő győzedelmeskedik a választáson. Ezek után a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Eperjes Károly verset mondott, majd Orbán Viktor elkezdte a beszédét.

Kaposvár lesz az ország első városa, ahol a tömegközlekedés elektromos lesz



– mondta Orbán Viktor, aki elárulta, hogy egy újabb, 400 új munkahelyet létrehozó beruházásról is sikerült megállapodni.

Ukrajnáról is beszélt a kormányfő: „A választásnak van egy olyan szereplője is, akit nem hívtak, és nem vártak rá. Ez a szereplő Ukrajna, amely követeléseket fogalmaz meg Magyarországgal szemben. Azt akarják, hogy váljunk le az olcsó olajról, adjunk pénzt nekik, engedjük be őket az unióba, és kötelezzük el magunkat mellettük. Magyarország ezekről lemondott, ebből adódik a konfliktus”.

Orbán Viktor elmondta, hogy Brüsszel és Ukrajna olyan kormányt akar a mostani helyébe öltetni, ami teljesíti a kéréseiket.

A miniszterelnök azt is megosztotta, hogy a kormány az elmúlt 16 évben csaknem 15 milliárd ezer forintot vett el a nemzetközi cégektől és odaadta azt a magyar családoknak.

Ezzel szemben a Tisza célja, hogy a magyarok pénzéből ne az emberek, hanem a nemzetközi nagytőke gyarapodjon. Ráadásul a veszélyek korába léptünk: nemcsak a szomszédban dúl háború, hanem a Közel-Keleten is, ezért a következő négy évben a fő küldetés a biztonság lesz

– mondta Orbán Viktor.

