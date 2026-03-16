"Csordultig a Kossuth tér, elég szép a látvány" - elképesztő videók a kaposvári Békemenetről

Orbán Viktort hatalmas tömeg várta Kaposváron, ahol a miniszterelnök országjárása első állomásaként járt.

Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta: Magyarországnak ma olyan kormánya van, ami teljes szívvel áll Magyarország mellett, és képes arra, hogy megvédje Magyarországot! "És sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár! Arra készülünk, hogy a következő négy évben kívül tartjuk Magyarországot a háborúból!"

A közösségi oldalakon fantasztikus videókat lehet látni a kaposvári tömegről.