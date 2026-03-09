Orbán Viktor: Olajárrobbanás. Ide vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet

"Olajárrobbanás. Ide vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor.
Nekünk Magyarország energiabiztonsága az első. Összehívtam a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot. Hamarosan jelentkezem!
- tette hozzá a miniszterelnök.
