Orbán Viktor: Olajárrobbanás. Ide vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 08:45
Összehívta a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot a kormányfő.
"Olajárrobbanás. Ide vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor / Fotó: Fotó: Kurucz Árpád / mw

 Nekünk Magyarország energiabiztonsága az első. Összehívtam a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot. Hamarosan jelentkezem!

- tette hozzá a miniszterelnök.

Mutatjuk Orbán Viktor posztját!

 

