Egri Békemenet: fergeteges hangulat, végigskandálták Orbán Viktor beszédét

Kaposvár után Eger is lángba borult, hatalmas tömeg várta ugyanis Orbán Viktort országjárása második helyszínére. Az emberek égő fáklyákkal a kezükben várták a miniszterelnököt a város főterén, miután a belvárosban a délután folyamán Békemenetet tartottak. Az egri Békemenet hatalmas sikert aratott, Pajtók Gábor országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, Kossuth Lajos látott utoljára ilyen menetet – írja a Ripost.

Orbán Viktor országjárásán a tömeg egy emberként állt ki a békepárti értékek mellett

Győzni fogunk!

Folyamatos Viktor, Viktor! felkiáltással, remek hangulatban telt a miniszterelnök egri országjárása. Rengetegen látogattak ki családjukkal a békés eseményre, amit Orbán Viktor abból az apropóból hívott össze, hogy megújítsa a háborúellenes szövetséget a környékbeliekkel. Mint fogalmazott, szeret Egerben lenni, ha arra jár, abból mindig győzelem születik.

Dobó mellől csak győztes beszédet lehet mondani. Eger a győzelem szimbóluma

— fogalmazott a miniszterelnök, mire az emberek hangosan skandálni kezdték:

Győzni fogunk, győzni fogunk!

Nem hagyjuk!

Az elmúlt évtizedekben Eger városa végre nemcsak vágyódhatott a fejlődés után, hanem elkezdhetett tenni is érte. Ahhoz azonban, hogy a régió továbbra is fejlődhessen, meg kell akadályozni, hogy az emberek pénzét Ukrajnába vigyék. Orbán Viktor ezért azt kérte a résztvevőktől, olyan pártra szavazzanak áprilisban, aki nem csak ki akar, hanem ki is tud maradni a háborúból. Aki nem egy külső hatalom fogott embere és akitől nem zsarolható ki a magyarok pénzét. A résztvevők erre újból hangos felkiáltásokkal válaszoltak:

Fúj, hazaáruló! Nem hagyjuk, nem hagyjuk!

— skandálták.

Beszéde végén a miniszterelnök megköszönte, hogy ennyi fiatal, családos és idős ember egyaránt kilátogatott, hogy ígéretet tegyenek egymás előtt: Magyarország jövőjéről a magyar emberek, nem Brüsszel és nem Kijev dönt.