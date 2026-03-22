Elképesztően cuki: íme Orbán Viktor országjárásának eddigi legédesebb képe

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor országjárásba kezdett, és elképesztően sokan látogattak el az eseményeire. Jól látszik, hogy érdekli az embereket a kormányfő mondanivalója: hazánk ki akar maradni a háborúból, és számunkra a magyarok érdekei a legfontosabbak.

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor rengeteget tett már a magyar családokért, gondoljunk csak az édesanyák adómentességére, vagy az otthontámogatási programokra. Az országjárás eddigi állomásaira is sokan családostul mentek el – ennek köszönhetően Szentendrén nemrég megszületett az eddigi legcukibb fotó is, amin egy zászlót lengető kisgyermek látható:

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Nem ez volt az első cuki eset, Kaposváron például a macijával a kezében integetett Orbán Viktornak egy gyermek: