Elképesztően cuki: íme Orbán Viktor országjárásának eddigi legédesebb képe

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor országjárásba kezdett, és elképesztően sokan látogattak el az eseményeire. Jól látszik, hogy érdekli az embereket a kormányfő mondanivalója: hazánk ki akar maradni a háborúból, és számunkra a magyarok érdekei a legfontosabbak.
Orbán Viktor rengeteget tett már a magyar családokért, gondoljunk csak az édesanyák adómentességére, vagy az otthontámogatási programokra. Az országjárás eddigi állomásaira is sokan családostul mentek el – ennek köszönhetően Szentendrén nemrég megszületett az eddigi legcukibb fotó is, amin egy zászlót lengető kisgyermek látható:
Nem ez volt az első cuki eset, Kaposváron például a macijával a kezében integetett Orbán Viktornak egy gyermek:
