Európa két évtizede a terror árnyékában – a legsúlyosabb merényletek képekben

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 17:50
migránsPárizsBataclaniszlám
Merényletek, amelyek örökre megváltoztatták a kontinenst és minket, benne élőket is. Március 11-én van a terrorizmus áldozatainak európai emléknapja, ennek kapcsán összeszedtük a legsúlyosabb merényletek képeit.
Bors
A mából visszatekintve egyértelműen látszik, hogy 2001. szeptember 11. választóvonal a világ történelmében. Az amerikai World Trade Center ellen elkövetett terrorista támadás egy új, vészterhes korszak nyitányát jelentette. Az amerikai terrortámadások után a fő célpont Európa lett. Ma, március 11-én tartják a terrorizmus áldozatainak európai emléknapját. A dátum nem véletlen: 2004-ben ezen a napon robbantások rázták meg Madrid elővárosi vasúti hálózatát, amelyekben 193 ember vesztette életét, és több mint kétezren megsérültek. Ez volt Európában az egyik legsúlyosabb terrortámadás a 21. században. A következő választóvonal a 2015-ös menekültválság volt, ami után a beáramló tömeggel érkező iszlám terroristák miatt megszaporodott az európai merényletek száma.

A 2004-es madridi terrortámadás során Spanyolországban 10 bomba robbant az elővárosi vonatokon, 193 halott, több mint 2500 sérült volt / Fotó: AFP

A terror napjai – Európa legsúlyosabb merényletei képekben

Az elmúlt évtizedekben a terrorveszély növekedése miatt Európa gyakorlatilag háborús övezetté vált: számos városában követtek el merényleteket: tömegközlekedési eszközökön, koncerttermekben, karácsonyi vásárokon vagy éppen a sétálóutcákon. A támadások különböző ideológiai háttérrel történtek, de főleg vallási szélsőségek, azon belül is iszlám fundamentalisták követték el.

Ilyen volt például a 2015-ben Párizsban elkövetett merénylet a Charlie Hebdo szerkesztősége és a Hyper Cacher magazin ellen, amiben 17-en vesztették életüket vagy ugyanebben az évben szintén Párizsban a Bataclan koncerthelyszínen elkövetett egyik leghírhedtebb támadás, ami 130 emberéletet követelt. 

De a 2010-es évek második felében majd minden évre jut egy szörnyű terrortámadás Nyugat-Európában, ami az elhibázott brüsszeli migránspolitika eredménye. 

Az áldozatok mindig hétköznapi átlagemberek voltak, és mindig rengeteg haláleset történt. Szerencsére a magyar kormány helyes migránspolitikájának köszönhetően nekünk egyelőre nem kellett ezzel a veszéllyel szembenéznünk.

A terrorizmus áldozatainak európai emléknapján azokra emlékezünk, akik életüket vesztették vagy megsérültek ezekben a támadásokban – és arra is, hogy a terror célja a félelemkeltés, amelyre az európai társadalmaknak ki kellett és ezután is ki kell dolgozniuk a megfelelő válaszokat. 

Mert a terrorveszély most is, és a jövőben is velünk lesz.

 Hiszen a jövő egyik legfontosabb problémája a migráció, és amíg migráció lesz, addig terrorizmus is lesz.

Tekintsd meg az Európa nagyvárosait ért legbrutálisabb terrortámadásokat bemutató képgalériánkat! Jól láthatóan 2015-ben, a migránsválsággal megugrik a terrrorcselekmények száma:

Galéria: Európa két évtizede a terror árnyékában
1/13
A 2004-es madridi terrortámadás során Spanyolországban 10 bomba robbant az elővárosi vonatokon, 193 halott, több mint 2500 sérült

 

 

