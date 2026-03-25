Orbán Viktor: Legyünk észnél! Április 12-én válasszuk a békét és a biztonságot, válasszuk a Fideszt!

Szerdán Esztergom városában folytatódott Orbán Viktor országjárása. Ezúttal is hatalmas tömeggyűlt össze, még a határon túlról is érkeztek, hogy meghallgassák a miniszterelnök beszédét.

Orbán Viktor Országjárás Esztergom 2026.03.25.

Két erő feszül egymásnak: a békepártiak és a háborúpártiak

- kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor.

A miniszterelnök így folytatta:

Legyünk észnél! Április 12-én válasszuk a békét és a biztonságot, válasszuk a Fideszt!

