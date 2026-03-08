Orbán Viktor köszöntötte nőnap alkalmából a két idős aktivistát, akikre rátámadt egy ellenzéki férfi -VIDEÓ

Orbán Viktor miniszterelnök nőnap alkalmából a Karmelita kolostorban fogadta és köszöntötte azt a két idős hölgyet, akikre pár nappal ezelőtt Győrben rátámadt egy ellenzéki férfi, és kiabálni kezdett velük, miközben aláírást gyűjtöttek a Fidesznek - fejtette ki a Mandiner.

A miniszterelnök egy-egy virágcsokorral köszöntötte a két idős aktivistát, és bejegyzésében

„a legbátrabb győri asszonyoknak”

nevezte őket.



Ahogy élesedik a kampány, az ellenzéki szimpatizánsok egyre gyakrabban támadnak a Fidesz aktivistáira. Legutóbb szombaton Szentendrén egy ház ablakából lőttek rá egy aláírást gyűjtő férfire. A miniszterelnök az üggyel kapcsolatban emlékeztetett: a választásnak a demokrácia ünnepének kellene lennie. „Tartsuk magunkat ehhez” – kérte az embereket.

Agresszíven üvöltözött két idős aktivistával

Így néz ki a „szeretetország” a gyakorlatban: a kigyúrt, kopasz tiszás fenyegeti az idős fideszes aktivistákat és ordibál velük. Kiállunk minden fideszes aktivista mellett, akit atrocitás ér! Veletek vagyunk! Mondjunk nemet közösen a tiszás erőszakra!

- írta akkor közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

A férfi már erős termetével, megjelenésével is félelmet keltő volt, ráadásul elképesztő hangerővel, arrogáns módon kiabált az idős asszonyokkal.