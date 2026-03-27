Orbán Viktor: Ez most nem a kísérletezés ideje

Hosszú napot tudhat maga mögött Orbán Viktor, aki Veszprém után Győrbe látogatott el, az országjárás keretein belül. A miniszterelnök nemrég a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben arra hívta fel a figyelmet, a következő négy évben tapasztalatra és biztonságra van szükségünk.
Áll előttünk még két hét, és én ígérem Önöknek, hogy fel fogom szántani az országot!
- jelentette ki a felvételen a miniszterelnök.
Ez most nem a kísérletezés ideje. Nehéz időkben biztos kézzel kell vezetni Magyarországot. Ez a tapasztalat csak nálunk van meg! Április 12-én a Fidesz a biztos választás
- hangsúlyozta a posztjában a kormányfő.
