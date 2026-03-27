Orbán Viktor: Ez most nem a kísérletezés ideje

Hosszú napot tudhat maga mögött Orbán Viktor, aki Veszprém után Győrbe látogatott el, az országjárás keretein belül. A miniszterelnök nemrég a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben arra hívta fel a figyelmet, a következő négy évben tapasztalatra és biztonságra van szükségünk.

Óriási tömeg előtt mondott beszédet mindkét helyszínen Orbán Viktor

Áll előttünk még két hét, és én ígérem Önöknek, hogy fel fogom szántani az országot!

- jelentette ki a felvételen a miniszterelnök.

Ez most nem a kísérletezés ideje. Nehéz időkben biztos kézzel kell vezetni Magyarországot. Ez a tapasztalat csak nálunk van meg! Április 12-én a Fidesz a biztos választás

- hangsúlyozta a posztjában a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!