Könnyeikkel küszködtek az emberek Győrben, amikor Orbán Viktor a Fidesz és a Tisza közti különbségről beszélt

Orbán Viktor pénteken két helyszínen is folytatta országjárását, Veszprém után azonnal Győrbe utazott, hogy ott is megújítsa a helyiekkel a háborúellenes szövetséget. Odaérve azonnal emlékeztetett, utoljára 2002-ben állt ezen a téren, ráadásul nem mással, mint Helmut Kohl német kancellárral. Annak idején a kancellárral kérte a győriek bizalmát, amit akkor meg is adtak neki. Most újra emiatt érkezett - írja a Ripost.
Orbán Viktor országjárása immár két hete tart, de nem csitul az érdeklődés, minden városban zsúfolásig megtelnek még a környező kisutcák is. A résztvevők között persze akadnak kíváncsiskodók, sőt tiszás provokátorok is, de a miniszterelnök hozzájuk is szólt.
Tisztázzuk a helyzetet, ezen a téren jelenleg háromféle ember van. Vagyunk mi, akiknek van egy közös szenvedélyünk, ezért jöttünk ma össze. A mi közös szenvedélyünk Magyarország
— fogalmazott a miniszterelnök, mire a tömeg hangos "ria-ria, Hungária" skandálásba kezdett.
A miniszterelnök hozzátette, hogy olyanok is biztosan vannak most vele szemben, akik még nem döntöttek, akik még nem tudják melyik lábukra álljanak április 12-én.
És van egy harmadik fajta ember is itt a téren. Valahol ott hátul a félhomályban. Ők nem azért jöttek, mert van egy közös szenvedélyünk, még csak nem is azért jöttek, mert nem tudják melyik lábukra álljanak, azért jöttek, hogy elrontsák a mi esténket. De ezt nem fogjuk hagyni, a mi esténket nem lehet elrontani
— húzta alá a miniszterelnök, amire a tömeg is azonnal válaszolt:
"Nem hagyjuk, nem hagyjuk!"
— zúgott egy emberként a Széchenyi tér.
Orbán Viktor azt is hozzátette, hogy a tiszás provokatőröket szívesen meg is mutatják a külvilágnak, fontos ugyanis látni a különbséget köztük, és a patrióta jobboldal között.
Lássuk azt a különbséget, hogy ők olyan emberek, akiknek az okoz örömöt, ha a másik ember örömét elronthatják. Nekünk meg az okoz örömöt, ha együtt lehetünk és egyetérthetünk a fontos dolgokban. Ők ott mind a düh, a gyűlölet és a rombolás emberei, mi pedig a szeretet és az összefogás emberei vagyunk. Legyünk büszkék arra, hogy mi hiszünk a szeretet és az összefogás erejében
— hangsúlyozta a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy azt kívánja a tiszásoknak, ők is tapasztalhassák meg egyszer ezt az örömöt.
Hiába van most politikai kampány, ne keményítsétek meg a szíveteket, mert onnan nincs visszaút
— tette hozzá Orbán Viktor.
Ezeken az őszinte szavakon annyira meghatódtak a közönség soraiból, hogy egy fiatal lány el is sírta magát.
