Orbán Viktor Brüsszelben az ukrán zsarolásra: Ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz

Mint ismeretes, a miniszterelnök csütörtökön Brüsszelbe utazott, az Európai Tanács ülésére, ahol ezúttal is Ukrajna a téma. Korábban már elmondta, hogy az ukrán olajblokád problémáját a magyaroknak kell megoldaniuk, Brüsszel az ukránok oldalán áll.
Az ülés szünetében pedig Bohár Dániel kapta el gyors kérdésre, miszerint folytatódik-e a Brüsszel színjátéka?
Tartjuk a pozícióinkat. Ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz
- válaszolt Orbán Viktor Bohár Dániel kérdésére.
