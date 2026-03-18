Orbán Viktor: A háború nagy nyertesei a fegyvergyárak és az energiacégek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 06:17
Orbán Viktor a Bayer Show különkiadásában fejtette ki álláspontját.

A közel egyórás beszélgetés egyik központi témája a magyarokra leselkedő nemzetközi veszélyek, azon belül is az ukrán háborúba való esetleges belesodródás volt - írja a Ripost. 

Orbán Viktor szerint a háborúnak vannak nyertesei. A fegyvergyárak és az energiacégek sok pénzt keresnek rajta Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

A kormányfő az ukrajnai háború kitörése kapcsán felidézte: a Nyugat úgy döntött, hogy ezt a saját háborújának tekinti. Emlékeztetett, hogy Joe Biden akkori amerikai elnök kijelentette, hogy az orosz vezetésnek meg kell buknia. Orbán Viktor szerint amikor Donald Trump nyert a 2024-es amerikai elnökválasztáson, akkor azt lehetett volna mondani, hogy állj, de az európaiak azt mondták, hogy folytatni akarják a háborút.

A miniszterelnök a háború nyertesei között említette a fegyvergyárakat, valamint a nagy energiacégeket is. 

Az olcsó orosz olajat ki akarják tolni Európából, hogy eladhassák a sajátjukat. Ennek az iskolapéldája a Shell 

– jegyezte meg. Szerinte ezért nem véletlen, hogy Magyarországon is az ellenzék kulcsfigurája a Shell. De ismertette azt is, hogy a háborúkon a legtöbbet mindig a bankárok keresik. A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarországon ezek az erők azért nem járnak sikerrel, mert kirúgja őket az ajtón.

Mi tudunk nemet mondani, a nemzeti-patrióta kormány tud nemet mondani. Más európai kormányok nem tudnak

– tette hozzá.

A teljes adást itt lehet visszanézni:

 

