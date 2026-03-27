Orbán Viktor: az agrárium nem csupán szakpolitikai kérdés, hanem a nemzeti szuverenitás egyik legfontosabb kérdése

Az erős szél és az eső sem tántorította el Orbán Viktort, hogy nyitóbeszédet mondjon a Mezőfalvi Vetési Napon. Magyarország miniszterelnöke először köszönetet mondott az elmúlt négy évért, majd elmondta, hogy olyan volt kormányozni ebben a ciklusban, mint amikor az ember egész évben gondozza a szőlőjét, a jég a végén elveri a vetést, vagy a fagy megtizedeli a gyümölcsöst.
Mi egy vidéki kormány vagyunk. Szokták mondani, hogy a városi levegő szabaddá tesz, ennek a párja, hogy a vidéki levegő magyarrá tesz
– mondta Orbán Viktor, aki arról is beszélt, hogy a függetlenség egyik fő feltétele, hogy az ország legyen önellátó.
Orbán Viktor szerint az agrárium nem csupán szakpolitikai kérdés, hanem a nemzeti szuverenitás egyik legfontosabb kérdése.
A miniszterelnök elmondta, hogy a feldolgozó- és élelmiszeripar megerősítése lesz a következő négy év egyik legfontosabb feladata. Ehhez három dolgot kell megcsinálniuk:
Az elektromos autóipart, a gyógyszer-, a hadi-, és az élelmiszeripart nagyon kell fejleszteni majd a következő években a kormányfő elmondása alapján.
Ezek után arról beszélt Orbán Viktor, hogy az is a cél, hogy Magyarország édesvíznagyhatalom legyen.
Orbán Viktor szerint, ha Ukrajna is EU-tag lenne, az tönkretenné a ma ismert uniós mezőgazdasági rendszert, ráadásul még a háborúba is belesodornának minket. A miniszterelnök kijelentette, hogy a magyar kormány hatalmas nagy humanitárius segítséget nyújtott az ukránoknak, ezért nem tartozunk nekik semmivel.
Orbán Viktor elmondta, hogy azért, hogy a megakadályozzuk az ukrán uniós csatlakozást, nemzeti, vidéket szerető kormányra van szükség.
