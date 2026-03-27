Orbán Viktor: az agrárium nem csupán szakpolitikai kérdés, hanem a nemzeti szuverenitás egyik legfontosabb kérdése

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 11:01 / FRISSÍTÉS: 2026. március 27. 11:09
Orbán Viktor nyitotta meg a Mezőfalvi Vetési Napot.

Az erős szél és az eső sem tántorította el Orbán Viktort, hogy nyitóbeszédet mondjon a Mezőfalvi Vetési Napon. Magyarország miniszterelnöke először köszönetet mondott az elmúlt négy évért, majd elmondta, hogy olyan volt kormányozni ebben a ciklusban, mint amikor az ember egész évben gondozza a szőlőjét, a jég a végén elveri a vetést, vagy a fagy megtizedeli a gyümölcsöst.

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Mi egy vidéki kormány vagyunk. Szokták mondani, hogy a városi levegő szabaddá tesz, ennek a párja, hogy a vidéki levegő magyarrá tesz

– mondta Orbán Viktor, aki arról is beszélt, hogy a függetlenség egyik fő feltétele, hogy az ország legyen önellátó.

Orbán Viktor szerint az agrárium nem csupán szakpolitikai kérdés, hanem a nemzeti szuverenitás egyik legfontosabb kérdése.

A miniszterelnök elmondta, hogy a feldolgozó- és élelmiszeripar megerősítése lesz a következő négy év egyik legfontosabb feladata. Ehhez három dolgot kell megcsinálniuk:

  • meg kell akadályozni, hogy az érdekeinkkel ellentétes szabályokat erőltessenek ránk. Ez az ő dolga, ezt Brüsszelben kell megvívni. 
  • A másik, hogy itt legyen a tulajdon. 
  • A harmadik, hogy ne vegyék el a hasznot. Itt még sok feladatunk van, különös tekintettel a kereskedelemre.

Az elektromos autóipart, a gyógyszer-, a hadi-, és az élelmiszeripart nagyon kell fejleszteni majd a következő években a kormányfő elmondása alapján.

Ezek után arról beszélt Orbán Viktor, hogy az is a cél, hogy Magyarország édesvíznagyhatalom legyen.

Orbán Viktor szerint, ha Ukrajna is EU-tag lenne, az tönkretenné a ma ismert uniós mezőgazdasági rendszert, ráadásul még a háborúba is belesodornának minket. A miniszterelnök kijelentette, hogy a magyar kormány hatalmas nagy humanitárius segítséget nyújtott az ukránoknak, ezért nem tartozunk nekik semmivel.

Orbán Viktor elmondta, hogy azért, hogy a megakadályozzuk az ukrán uniós csatlakozást, nemzeti, vidéket szerető kormányra van szükség.

 

