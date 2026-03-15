Orbán Viktor: a mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni

A miniszterelnök újra megerősítette: neki Magyarország és a magyar emberek érdeke a legfontosabb. És azt, hogy továbbra sem enged Brüsszel, és Ukrajna zsarolásának. Orbán Viktor keményen és tűpontosan fogalmazott, azt mondta: Ideje, hogy Kijev és Brüsszel is megértse, a mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni.

Vágólapra másolva!