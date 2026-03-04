Orbán Viktor megerősítette: megvolt a második menet

Rónai Egonnak adott interjút ma délután Orbán Viktor. A miniszterelnök ekkor a közelgő választásokról és a háborúról is beszélt.
Rónai-Orbán 2. menet. Mindenről is: a háborútól a közelgő választásokig. Ha nem láttad, nézd meg
- hívta fel rá a figyelmet a közösségi oldalán a kormányfő, majd a kommentszekcióban megadta az interjú linkjét.
