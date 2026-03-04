Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor megerősítette: megvolt a második menet

interjú
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 17:53
miniszterelnökháborúOrbán Viktor
Az interjút követően posztolt Orbán Viktor.
Bors
Rónai Egonnak adott interjút ma délután Orbán Viktor. A miniszterelnök ekkor a közelgő választásokról és a háborúról is beszélt.

ORBÁN Viktor; RÓNAI Egon
Orbán Viktor miniszterelnök és Rónai Egon műsorvezető / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán /   MTI

Rónai-Orbán 2. menet. Mindenről is: a háborútól a közelgő választásokig. Ha nem láttad, nézd meg

- hívta fel rá a figyelmet a közösségi oldalán a kormányfő, majd a kommentszekcióban megadta az interjú linkjét.

Orbán Viktor interjúját itt tudod visszanézni:

 

