„Szentendre narancsba borult” - eddig nem látott fotókat mutatott Orbán Viktor a szentendrei békemenetről

Mint arról már beszámoltunk, Orbán Viktor országjárása Szentendrén folytatódott. A Fő téren rengeteg ember hallgatta a miniszterelnököt.
A kormányfő a közösségi oldalán most egy galériát osztott meg, amelyben megmutatta a rendezvény legjobb pillanatait. A miniszterelnök fotóin is egyértelműen látszik, hogy Szentendrén is a fideszesek voltak többen.
Szentendrén is mi voltunk többen! Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek
- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
