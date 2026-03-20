„Szentendre narancsba borult” - eddig nem látott fotókat mutatott Orbán Viktor a szentendrei békemenetről

Mint arról már beszámoltunk, Orbán Viktor országjárása Szentendrén folytatódott. A Fő téren rengeteg ember hallgatta a miniszterelnököt.

Orbán Viktor Fotó: polyák attila

A kormányfő a közösségi oldalán most egy galériát osztott meg, amelyben megmutatta a rendezvény legjobb pillanatait. A miniszterelnök fotóin is egyértelműen látszik, hogy Szentendrén is a fideszesek voltak többen.

Szentendrén is mi voltunk többen! Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.