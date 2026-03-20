Orbán Viktor egyértelművé tette: Zsarolás és fenyegetés terhe alatt nem tárgyalunk és nem egyezkedünk!

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor országjárása pénteken Szentendrén folytatódott. A miniszterelnök ezúttal is hatalmas tömeg előtt mondott beszédet a Fő téren.
A kormányfő a közösségi oldalán egy videórészletet mutatott a felszólalásából. Ebben Orbán Viktor kijelentette: amíg lesz ukrán olajblokád, addig lesz magyar hitelvétó is.
Zsarolás és fenyegetés terhe alatt nem tárgyalunk és nem egyezkedünk! Sem Brüsszellel, sem Zelenszkijjel
- írja a miniszterelnök a posztjában.
Íme Orbán Viktor videója:
