Orbán Viktor egyértelművé tette: Zsarolás és fenyegetés terhe alatt nem tárgyalunk és nem egyezkedünk!

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor országjárása pénteken Szentendrén folytatódott. A miniszterelnök ezúttal is hatalmas tömeg előtt mondott beszédet a Fő téren.

A kormányfő a közösségi oldalán egy videórészletet mutatott a felszólalásából. Ebben Orbán Viktor kijelentette: amíg lesz ukrán olajblokád, addig lesz magyar hitelvétó is.

Zsarolás és fenyegetés terhe alatt nem tárgyalunk és nem egyezkedünk! Sem Brüsszellel, sem Zelenszkijjel

- írja a miniszterelnök a posztjában.

