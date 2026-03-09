Orbán Viktor bejelentést tett az olajárrobbanással kapcsolatban

"Nekünk Magyarország energiabiztonsága az első!" - jelentette ki Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök bejelentette, hogy az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet okozta olajárrobbanás miatt összehívta a védelmi- és energiabiztonsági tanácsot - írja a Ripost.

Orbán Viktor összehívta az a védelmi- és energiabiztonsági tanácsot Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán /

Meredek emelkedéssel kezdte a hetet a kőolaj ára a világpiacon: a jegyzések több mint három éve nem látott szintekig ugrottak, miközben a közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt a befektetők az ellátási zavaroktól tartanak.

Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen.

- írt a védelmi- és energiabiztonsági tanács ülése után feltöltött videóhoz a kormányfő, majd hozzátette:

délutánra rendkívüli kormányülést hívott össze.

Orbán Viktor szerint ebben a válságos helyzetben a Zelenszkij ukrán elnök által bevezetett olajblokád a lehető legsúlyosabb fenyegetést jelenti már nemcsak Magyarország, Szlovákia, hanem az egész Európai Unió számára. A miniszterelnök szerint a veszély elhárítása érdekében két döntésre van szüksé:

Az Európai Unióban felül kell vizsgálni és hatályon kívül kell helyezni minden szankciót, ami az olcsó orosz energiára vonatkozik. Orbán Viktor ezt levélben kérvényezte Ursula von der Leyennél, az Európai Bizottság elnök asszonyánál. Itthon pedig meg kell akadályozni, hogy az üzemanyagárak elviselhetetlen szintre emelkedjenek. Ennek érdekében a délutánra rendkívüli kormányülést hívott össze, ami után ismét jelentkezik a miniszterelnök a meghozott döntésekkel.



