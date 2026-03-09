Orbán Viktor bejelentést tett az olajárrobbanással kapcsolatban

"Nekünk Magyarország energiabiztonsága az első!" - jelentette ki Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök bejelentette, hogy az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet okozta olajárrobbanás miatt összehívta a védelmi- és energiabiztonsági tanácsot - írja a Ripost.
Meredek emelkedéssel kezdte a hetet a kőolaj ára a világpiacon: a jegyzések több mint három éve nem látott szintekig ugrottak, miközben a közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt a befektetők az ellátási zavaroktól tartanak.
Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen.
- írt a védelmi- és energiabiztonsági tanács ülése után feltöltött videóhoz a kormányfő, majd hozzátette:
délutánra rendkívüli kormányülést hívott össze.
Orbán Viktor szerint ebben a válságos helyzetben a Zelenszkij ukrán elnök által bevezetett olajblokád a lehető legsúlyosabb fenyegetést jelenti már nemcsak Magyarország, Szlovákia, hanem az egész Európai Unió számára. A miniszterelnök szerint a veszély elhárítása érdekében két döntésre van szüksé:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.