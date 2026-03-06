Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Leonóra, Inez névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egymillióan már kitöltötték a Nemzeti Petíciót!

Ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 12:36
nemzeti petícióBrüsszel
Egymillió ember már elmondta a véleményét!

Mérföldkőhöz ért a Nemzeti Petíció kitöltése - számolt be róla közösségi oldalán Orbán Viktor. Mint elárulta: már egymillióan kitöltötték a kérdőívet! "Üzenjük meg Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK" - írta közösségi oldalán a kormányfő, aki arra is felhívta a figyelmet: a petíciót már nem csak papíron, de online is ki lehet tölteni - méghozzá ide kattintva.

"Egészen pontosan 1 millió 128 ezren küldték vissza a petíciót" - emelte ki a kormányfő, hozzátéve:

Az elmúlt hetekben ráadásul Ukrajna olajblokád alá vette Magyarországot. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy világosan megüzenjük Brüsszelnek: nem fogunk támogatni egy olyan országot, amely Magyarországot zsarolja, amely a magyar családok energiaellátását veszélybe sodorja

 - húzta alá.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu