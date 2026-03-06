Egymillióan már kitöltötték a Nemzeti Petíciót!

Mérföldkőhöz ért a Nemzeti Petíció kitöltése - számolt be róla közösségi oldalán Orbán Viktor. Mint elárulta: már egymillióan kitöltötték a kérdőívet! "Üzenjük meg Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK" - írta közösségi oldalán a kormányfő, aki arra is felhívta a figyelmet: a petíciót már nem csak papíron, de online is ki lehet tölteni - méghozzá ide kattintva.

"Egészen pontosan 1 millió 128 ezren küldték vissza a petíciót" - emelte ki a kormányfő, hozzátéve:

Az elmúlt hetekben ráadásul Ukrajna olajblokád alá vette Magyarországot. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy világosan megüzenjük Brüsszelnek: nem fogunk támogatni egy olyan országot, amely Magyarországot zsarolja, amely a magyar családok energiaellátását veszélybe sodorja

- húzta alá.