Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Zoltán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Nem kérünk Brüsszelből és a háborúpárti Tisza pártból!" - az ismert influenszer nem kertelt

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 12:30
orosz-ukrán háborútisza pártzelenszkijHáborúellenes Gyűlésháború
Az influenszer szerint a háborúpárti Tisza párt már leadta a voksát Ukrajnára. Veres Zsolt erdélyi influenszer egyértelműen fogalmazott a debreceni Háborúellenes Gyűlésen a Metropolnak.

Veres Zsolt erdélyi influenszer a Digitális Polgári Körök által szervezett debreceni Háborúellenes Gyűlésen válaszolt a Metropol kérdéseire tegnap, március 7-én. Az erdélyi influenszer hangsúlyozta: "nem kérünk Brüsszelből és a háborúpárti Tisza pártból". Azt is kifejtette, hogy miért: a Tisza párt már leadta a voksát Ukrajnára.

Veres Zsolt
Veres Zsolt influenszer: "Nem kérünk a háborúpárti Tiszából" / Forrás: Facebook

Veres Zsolt szerint a Tisza egyértelműen háborúpárti

Veres Zsolt erdélyi véleményformáló felhívta a figyelmet arra, hogy Zelenszkij és Magyar Péter szövetségesek.

Ez egy nagyon hosszan elhúzódó, végeláthatatlan konfliktus, ami rengeteg pénzt, rengeteg életet felemészt. Semmiképp nem akarunk mi ebbe belesodródni. Hogyha megmarad a nemzeti kormány, akkor ki tudunk maradni ebből a konfliktusból, viszont hogyha egy Brüsszel kompatibilis, egy Kijev-párti kormány kerül hatalomra, akkor megvan az esélye, hogy ebbe bele fogunk sodródni, hiszen Zelenszkij és Magyar Péter szövetségesek

- nyilatkozta az influenszer a Tisza párt ukránbarát politikájával kapcsolatban.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu