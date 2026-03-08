"Nem kérünk Brüsszelből és a háborúpárti Tisza pártból!" - az ismert influenszer nem kertelt

Veres Zsolt erdélyi influenszer a Digitális Polgári Körök által szervezett debreceni Háborúellenes Gyűlésen válaszolt a Metropol kérdéseire tegnap, március 7-én. Az erdélyi influenszer hangsúlyozta: "nem kérünk Brüsszelből és a háborúpárti Tisza pártból". Azt is kifejtette, hogy miért: a Tisza párt már leadta a voksát Ukrajnára.
Veres Zsolt erdélyi véleményformáló felhívta a figyelmet arra, hogy Zelenszkij és Magyar Péter szövetségesek.
Ez egy nagyon hosszan elhúzódó, végeláthatatlan konfliktus, ami rengeteg pénzt, rengeteg életet felemészt. Semmiképp nem akarunk mi ebbe belesodródni. Hogyha megmarad a nemzeti kormány, akkor ki tudunk maradni ebből a konfliktusból, viszont hogyha egy Brüsszel kompatibilis, egy Kijev-párti kormány kerül hatalomra, akkor megvan az esélye, hogy ebbe bele fogunk sodródni, hiszen Zelenszkij és Magyar Péter szövetségesek
- nyilatkozta az influenszer a Tisza párt ukránbarát politikájával kapcsolatban.
