Egy orosz és öt ukrán gyermek térhet haza a családjához, miután elválasztották őket

Az orosz és ukrán gyermekek talán a legnagyobb elszenvedői a háborúnak. A humanitárius cselekedeteknek hála most többen is visszakerülhettek családjaikhoz - írja a Metropol.

Az ukrán és orosz gyermekek újra egyesülhetnek családjaikkal. Fotó: Unsplash

A szomszédunkban dúló háború a családokra helyezi a legnagyobb nyomást. Édesapák, férjek, testvérek és gyermekek hunynak el vagy kerülnek fogságba, másoknak a sorsáról pedig nem is tudhatnak a családok, akiktől a bevonulók elszakadtak. Az oroszok által elfoglalt területeken a gyermekeknek van a legbizonytalanabb sorsa; sokuk csak akkor hagyhatja el az országot, ha orosz útlevéllel rendelkezik.

Olykor azonban vannak helyzetek, amikor a család újra egyesülhet. Az orosz elnöki hivatal gyermekjogi biztosa, Maria Lvova-Belova arról tájékoztatott Telegram oldalán, hogy egy gyermek Oroszországba térhet haza, öt gyermek pedig Ukrajnában egyesülhet újra a családjával. Lvova-Belova felel azokért a gyermekekért, akiket jogtalanul hurcolnak el az elfoglalt területekről. A biztos külön kiemelte az Egyesült Államok first lady-je Melania Trump munkáját, aki még augusztusban írt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a háború miatt családjuktól elválasztott gyerekek ügyében. Moszkva tagadja Ukrajna azon vádját, hogy jogtalanul rabolnak el több ezer gyermeket.

Ez már a harmadik egyesülés a két nemzettel való együttműködésem során. Biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb fejlemények várnak ránk

– fogalmazott Melania Trump X oldalán.

Lvova-Belova megköszönte Melania Trump "rendíthetetlen elköteleződését és aktív közreműködését a gyermekek és a családok egyesítésében".



