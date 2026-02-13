Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Linda, Ella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egy orosz és öt ukrán gyermek térhet haza a családjához, miután elválasztották őket

háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 12:52
orosz-ukrán háborúoroszországukrajnamelania trump
A Fehér Ház jelentése szerint több elhurcolt gyermek kerülhetett vissza a családjához. Nagy szerepe volt ebben Melania Trumpnak, aki a két nemzet gyermekeinek ügyét régóta segíti.
Bors
A szerző cikkei

Az orosz és ukrán gyermekek talán a legnagyobb elszenvedői a háborúnak. A humanitárius cselekedeteknek hála most többen is visszakerülhettek családjaikhoz - írja a Metropol.

Az ukrán és orosz gyermekek újra egyesülhetnek családjaikkal. Fotó: Unsplash

A szomszédunkban dúló háború a családokra helyezi a legnagyobb nyomást. Édesapák, férjek, testvérek és gyermekek hunynak el vagy kerülnek fogságba, másoknak a sorsáról pedig nem is tudhatnak a családok, akiktől a bevonulók elszakadtak. Az oroszok által elfoglalt területeken a gyermekeknek van a legbizonytalanabb sorsa; sokuk csak akkor hagyhatja el az országot, ha orosz útlevéllel rendelkezik. 

Olykor azonban vannak helyzetek, amikor a család újra egyesülhet. Az orosz elnöki hivatal gyermekjogi biztosa, Maria Lvova-Belova arról tájékoztatott Telegram oldalán, hogy egy gyermek Oroszországba térhet haza, öt gyermek pedig Ukrajnában egyesülhet újra a családjával. Lvova-Belova felel azokért a gyermekekért, akiket jogtalanul hurcolnak el az elfoglalt területekről. A biztos külön kiemelte az Egyesült Államok first lady-je Melania Trump munkáját, aki még augusztusban írt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a háború miatt családjuktól elválasztott gyerekek ügyében. Moszkva tagadja Ukrajna azon vádját, hogy jogtalanul rabolnak el több ezer gyermeket.

Ez már a harmadik egyesülés a két nemzettel való együttműködésem során. Biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb fejlemények várnak ránk

– fogalmazott Melania Trump X oldalán.

Lvova-Belova megköszönte Melania Trump "rendíthetetlen elköteleződését és aktív közreműködését a gyermekek és a családok egyesítésében".


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu