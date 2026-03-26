"A hazám az elsőszámú adomány az életemben" - Makray Katalin szerint kiváltság magyarnak lenni

A Mandiner és a DPK közös stúdiójában járt Schmittné Makray Katalin, ahol arról beszélt, hogy az olimpiai ezüstérem ellenére három gyermeke megszületésével vált teljessé az élete. Schmitt Pál egykori köztársasági elnök felesége ma már hatszoros nagymama, aki nem érti mikor lett a világ ennyire durva és elképzelni sem tudja hogyan vészelné át a világ, ha kirobbanna a harmadik világháború — írja a Ripost.

Az egykori first lady, Schmittné Makray Katalin rendszeres résztvevője a Háborúellenes Gyűléseknek

Fotó: MW

"Amikor a Pali meg akarta fogni a kezemet, megkérdezte, hogy ez mi?"

A műsorban elmesélte, hogy kislányként tornára és zongorára is beiratkozott, de mivel nem volt otthon zongorájuk, ezért papírlapokból rajzolta meg a billentyűket, és azon gyakorolt. Csakhogy így nem nagyon tudott zeneileg fejlődni, így nemsokára a zenetanárnő is azt tanácsolta neki, maradjon inkább a tornánál. Talán a sors keze volt ez, hiszen végül sikerült eljutni a tokiói olimpián a dobogó második fokáig. A kemény sportolói létnek persze megvolt a maga árnyoldala is:

A tenyeremen már nem volt bőr, mert annak idején olyan vastag karfák voltak és az ugye fából volt rendesen. Olyan nagy dudorok voltak a tenyeremen, mint egy igazi kétkezi munkásnak, vagy egy kubikusnak, aki a lapátot fogja. Amikor a Pali udvarolt nekem és meg akarta fogni a kezemet, akkor meg is kérdezte, hogy ez mi?

— emlékszik vissza mosolyogva az egykori tornásznő.

Ennek ellenére Pali többé nem engedte el a kezét, idén lesz 60 éve, hogy összekötötték az életüket.

Hosszú hatvan év volt, meg rövid. Most élvezem igazán az életemnek mindazt a szépségét, ami részben a mi közös művünk: a család, de a hazámért való nagy rajongásom is most teljesedik ki....Nekem az életművem a család, de számomra az a legfontosabb, hogy ezt az egészet mind hol tehettem

— húzta alá az asszony.

Szülei a háború miatt váltak el

Makray Katalin a családjára azért is nagyon büszke, mert férje és ő is elvált szülők gyermekei voltak, ezért mindketten tudják, mekkora érték, ha a család egyben marad.

A mi szüleink válásába a háború nagyon sokat közbevetett. Három-négy évet volt az édesapám hadifogságban, és amikor onnan hazajött, már minden máshogy alakult. Mi akkor már megvoltunk hárman testvérek. Nem tudtak visszatalálni egymáshoz

— emlékezett vissza az egykori tornásznő, majd azt is hozzátette, hogy a családjukat nem csak a hadifogság, hanem a kitelepítések is érintették, ezért ők többszörösen is átélték, mivel jár együtt egy háború.