Lázár János Békéscsabán: Magyar Péter az elmúlt harmincöt év legaljasabb politikusa

Takács Árpád és Kóny István után a következő felszólaló, Lázár János építési és közlekedési miniszter volt, aki figyelmeztetett: Magyar Péter ma is provokátorokat küldött, hogy megzavarják a békéscsabai nagygyűlést. Mint mondta, Magyar Péter azért akar feszültséget, mert vesztésre áll.

Lázár János

Aki nyerésre áll, nem akar balhét

– jegyezte meg. Magyar Pétert úgy jellemezte, hogy ő az elmúlt harmincöt év legaljasabb politikusa, ugyanis kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke középiskolás, még nem szavazókorú fiatalokat toborzott, hogy megzavarják a gyűlést és az idősebb korosztály ellen forduljanak.

El akarnak minket hallgattatni, de mi nem félünk és győzni fogunk

– hangsúlyozta Lázár János.

A választásokra kitérve elmondta, hogy három nagy tétje van a voksolásnak:

Magyarország biztonsága,

a magyarok jövője és

a magyar vidék jövője.

Bejelentette: országos öntözési mintaprogramot fog indítani a kormány Békés vármegyében, valamint várhatók élelmiszeripari beruházások is.

Most a vidék jön, hogy ne menjenek el a fiatalok

– emelte ki, majd hozzátette: dicsővé és naggyá tesszük egész Békés vármegyét és Békéscsabát.

A tárcavezető beszéde után Orbán Viktor miniszterelnök lépett színpadra.