Lázár János Békéscsabán: Magyar Péter az elmúlt harmincöt év legaljasabb politikusa

Takács Árpád és Kóny István után a következő felszólaló, Lázár János építési és közlekedési miniszter volt, aki figyelmeztetett: Magyar Péter ma is provokátorokat küldött, hogy megzavarják a békéscsabai nagygyűlést. Mint mondta, Magyar Péter azért akar feszültséget, mert vesztésre áll.
Aki nyerésre áll, nem akar balhét
– jegyezte meg. Magyar Pétert úgy jellemezte, hogy ő az elmúlt harmincöt év legaljasabb politikusa, ugyanis kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke középiskolás, még nem szavazókorú fiatalokat toborzott, hogy megzavarják a gyűlést és az idősebb korosztály ellen forduljanak.
El akarnak minket hallgattatni, de mi nem félünk és győzni fogunk
– hangsúlyozta Lázár János.
A választásokra kitérve elmondta, hogy három nagy tétje van a voksolásnak:
Bejelentette: országos öntözési mintaprogramot fog indítani a kormány Békés vármegyében, valamint várhatók élelmiszeripari beruházások is.
Most a vidék jön, hogy ne menjenek el a fiatalok
– emelte ki, majd hozzátette: dicsővé és naggyá tesszük egész Békés vármegyét és Békéscsabát.
A tárcavezető beszéde után Orbán Viktor miniszterelnök lépett színpadra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.