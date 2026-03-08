"Le kell rohanni Magyarországot és másodrangú állampolgárrá tenni a magyarokat" - egyre durvul az ukránok fenyegetése

Egyre durvul az ukránok fenyegetése. Mind több szakértő, influenszer és újságíró hangoztatja, hogy Zelenszkijnek csapást kell mérnie Budapestre és az egész országra. Egyesek még a magyar férfiak "becsomagolását" vizionálják, mások már egyenesen invázióról és a magyarok "másodrangú állampolgárrá" tételéről beszélnek.
Orbán hisz magában, és azt mondta, hogy erővel fogja kényszeríteni Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Orbán, elmagyarázom neked, hogy lesz ez az egész. Figyelj ide: Ukrajnával elküldjük hozzátok Magyarországra a TCK-sainkat. Mennyi katonátok van, negyvenezer? Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van. Egyetlen lövés sem fog eldördülni. Egyszerűen csak megérkeznek, becsomagolják az összes férfit, és ezzel vége is lesz. Hát, valahogy így
– fogalmazott Alekszej Zsulavszkij ukrán politikai elemző.
Most Ihor Zalizniak, volt ukrán katona és szélsőséges politikai aktivista a 44 ezer követővel rendelkező Telegram csatornáján tette közzé a 4 pontos "Orbán-ellenes akció tervét."
Szerinte Kijevnek
1.) meg kell szakítani minden diplomáciai kapcsolatot és "ki kell menekítenie" az ukrán diplomatáit Budapestről;
2.) el kell foglalnia a kijevi magyar nagykövetséget és letartóztani az ott dolgozókat;
3.) ultimátumban kell követelnie Magyarországtól a letartóztatott ukránok és a lefoglalt készpénz és arany visszaadását;
4.) tíz drónegységet kell telepítenie az ukrán-magyar határra, amelyek képesek csapást mérni Budapestre.
Egy kiszivárgott hangüzeneten pedig Zalizniak már arról beszél, hogy Ukrajnának el kell foglalnia Magyarországot és másodrangú állampolgárokká tennie a magyarokat:
"Végső esetben az javaslom, hogy szálljuk meg teljesen Magyarországot, hajtsunk végre egy nagyszabású népvándorlást Magyarország területére, és csak azt engedjük meg a magyaroknak, hogy az utcákat takarítsák."
