„Korda Gyuri bácsi mindenkit letarolt” – nem hiszed el, mit csinált Orbán Viktor a Fidesz országos listájának bejelentése után

Soha nem volt titok, hogy a miniszterelnök nagy kártyás, így ez sem meglepő, hogy ő az alapító tagja az „Ulti Digitális Polgári Kör”-nek is. A különleges DPK ráadásul épp a tabáni Gösser étteremben alakult meg, ahová Orbán Viktor a Fidesz országos listájának bejelentése után betért egy kártyapartira.

Az asztalnál pedig a kormányfő mellett olyan nevek foglaltak még helyet, mint Korda György, Font Sándor, Seszták Miklós, Pintér Sándor vagy épp Nógrádi György.

Most hoztuk létre az „Ulti Digitális Polgári Kör”-t, ez volt az első ilyen összejövetelünk. Korábban néhány képviselőtársammal játszottam már, de a mostani ellenfelek nem akárkik voltak: az én asztalomnál ült Korda Gyuri bácsi, Nógrádi Gyuri bácsi és a Magyar Ultiszövetség elnöke, Muzslai Róbert

– mesélte a Blikknek Orbán Viktor.

A miniszerelnök hozzátette: "A tabáni Gösser étteremnél jobb helyszínt nem is találhattunk volna. Erre az időre bezárt, csak mi voltunk ott, így több asztalnál ultizhattunk keményen. Közzétettünk egy kiáltványt is, amelyben három pontot fogalmaztunk meg. Először is: az ultit hungarikummá kell nyilvánítani. Másodszor: ki kell vonni a szerencsejátékok közül, hogy bárhol és bármikor bátran lehessen játszani, akár pénzben is. Harmadszor pedig: be kell illeszteni a Nemzeti Alaptantervbe, tanítani kellene az iskolában. Merthogy ez a játék kitartásra, bátorságra és együttműködésre nevel, nem beszélve a matematikai fejlődésről. Ez a játék valóban páratlan, hiszen hárman játsszák, és az a lényege, hogy egyedül szállj szembe két másik játékossal, vagyis a túlerővel".

A beszélgetés során Orbán Viktor arra is kitért, hogy még akkor sajátította el ezt a fajta kártyajátékot, amikor focizott. Úgy fogalmazaott, hogy az ő idejében elképzelhetetlen volt egy olyan középpályás, akinek előre, hátra, jobbra és balra is olvasnia kell a játékot, aki ne tudott volna ultizni.

"Ezt a játékot nem lehet könyvből megtanulni. A szabályokat igen, de a játék lényegét nem. Azt csak az idősebbek, a rutinos játékosok figyelésével lehetett elsajátítani. De szigorúan csak csendben, nem beleszólva. A kártyaasztalnál még mindig alapvetés, hogy „kibicnek kuss!”. Mivel jelenleg tilos pénzben játszani, így mi sem tettünk pénzt az asztalra, ám becsületesen vezettünk minden partit, és papírra jegyzeteltünk. Hogy mi lett a végeredmény? Korda Gyuri bácsit itt sem lehetett megszorítani, mindenkit letarolt, a második helyen Nógrádi Gyuri bácsi végzett, aki ugyanúgy játszik, ahogy szakért: elegánsan, lehengerlően. Azt is el kell mondanom, hogy jól voltunk tartva: remek velőt és tatár beefsteaket ettünk a partik közben. A legjobb helyre mentünk, az biztos".