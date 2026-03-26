Kormányinfó: Kémkedés miatt feljelentést tett az igazságügyi miniszter

Csütörtökön 10 órától tartott Kormányinfót Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A szerdai kormányülés előtt jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy Magyarország leállítja Ukrajna irányába a gázszállítást. A csütörtöki kormányinfón ennek a részletei és további fontos bejelentések is elhangzottak.

Gulyás Gergely a tájékoztató elején elmondta,: a szerdai kormányülés kiemelt témája volt az ügynökbotrány. A miniszter szerint egyre több ukrán kém bukik le Magyarországon a választáshoz közeledve.

Gulyás példaként említette Panyi Szabolcs újságíró esetét, aki a saját hazája ellen, más nemzet titkosszolgálatával együttműködve kémkedett Magyarországon. Az igazságügyi miniszter kapta a feladatot, hogy felgöngyölítse az ügyet.

– mondta el egy másik kémbotránnyal kapcsolatban. Hozzátette: a két lebukott informatikus, akik a kormány szerint kémek, valójában fedősztoriként dolgoztak csak informatikusként. Ezek az emberek ki-be járkálnak az ukrán nagykövetségre, külföldön képezték ki őket, titkosított eszközöket használtak, illetve illegális kémprogramot is megpróbáltak beszerezni - írja a Ripost.

Beszélt arról is, hogy a sajtónak nyilatkozó kiugrott rendőrtiszt, Szabó Bence egy kémelhárítási művelet részleteit hozta nyilvánosságra. Közlése szerint az ő „motivációit nem ismerjük”, nem világos, hogy miért járt el így, de az biztos, hogy amit tett, az bűncselekménynek minősül.

Arra szólítjuk fel Zelenszkij elnököt és az ukránokat, hogy szüntessék be az ukrán állami kémtevékenységet a magyar választási kampányban

– közölte Gulyás Gergely, hozzátéve: a kémtevékenységgel, külső beavatkozással kapcsolatban egységesen kell fellépniük a magyaroknak.

Ezt követően a miniszter beszámolt arról, hogy a szerdai kormányülésen meghallgattak egy jelentést az Otthon Start program állásáról is. Közlése szerint ebből kiderült, hogy

45 ezer fiatalnak segítettek, 31 ezer esetben pedig már folyósították is a 3 százalékos kölcsönt.

Az átlagéletkor 34 év, a hitelt felvevők 80 százaléka 40 év alatti, az átlagos hitelösszeg 35 millió forint – sorolta többek közt az adatokat Gulyás Gergely, miközben arról is beszélt, hogy a bérleti díjak is csökkentek. A program eddig is beváltotta a reményeket, ezért a kormány

Az elmúlt héten 123 milliárd forintnyi értékű beruházás kapott támogatást vagy fejeződött be Magyarországon

– közölte ezután Vitályos Eszter, miközben tételesen is felsorolta ezeket.