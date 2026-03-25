Magyar Péter kamu drogtesztet csináltatott egy kamu klinikán

Magyar Péter Bécsben készíttette el a már régóta ígért drogtesztjét, de mint kiderült, nem egy hitelesített droglaborban járt, ráadásul egy 2024 augusztusi kábítószer-használatot már ki sem lehet mutatni. A Tisza Párt elnökének előadása csak színház volt, de a hazug embert, hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát – közölte videójában a Fidesz frakcióvezetője, írja a Ripost.
„Elkaptuk Magyar Pétert. Kamu helyen kamu drogtesztet csináltatott. Megint átverte az embereket” – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. Bár a Tisza Párt elnöke azt mondta, szívesen megadja annak az intézetnek a nevét és címét, ahol hétvégén megcsináltatta a saját drogtesztjét, ezt végül a Fidesz többszöri kérése ellenére sem tette meg.
„Ám mi mégis kiderítettük, hogy hol járt Bécsben” – mondta a Fidesz frakcióvezetője. Kiderült, hogy ahol Magyar Péter járt, nem egy akkreditált drogvizsgáló labor, és az orvos, akinél járt, a saját praxisa szerint nem is foglalkozik drogtesztekkel.
Megint egy nagy színházat látunk
– jegyezte meg Kocsis Máté, és hozzátette, ő elment a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetébe, egy valódi, ellenőrzött, hiteles drogtesztet készíttetni, és rengeteg érdekes dolgot megtudott Magyar Péter kamujáról. Hozzátette:
Magyar Péter, a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.
Kiss András professzor elmondta Kocsis Máténak, hogy a vizeletből körülbelül 3-4-5 napig lehet kimutatni a kábítószert, míg a haj esetében egy 3-4 centiméteres hajtincsből nagyjából három hónapra visszamenőleg mutatható ki a szerhasználat, de csak abban az esetben, ha közben nem volt levágva. Magyarán egy ekkora hajtincsből már a hat hónappal korábbi kábítószer-használat sem mutatható ki, nemhogy egy 2024 augusztusi.
A videóban Kiss András részletesen elmagyarázta, hogy hogyan végzik a hitelesített drogtesztet. A professzor azt is elmondta, hogy bárki bemehet és kérhet drogtesztet a Semmelweis Egyetem klinikáján, Magyarországról egyáltalán nem szükséges Ausztriába utazni egy ilyen vizsgálatért.
